Regiosport Hochrhein Biathleten-Trio als "Ski-Asse" geehrt

Wintersport: Auszeichnung für Fabian Kaskel vom SC Bad Säckingen, Lukas Rombach vom SC Wehr und Emilie Behringer vom SC Todtmoos

Biathlon: – Der Skibezirk Südschwarzwald-Hochrhein ehrt seine erfolgreichsten Sportler jede Saison mit der Auszeichnung "Ski-Ass". Die Trophäe für die besten Biathleten wurde dieses Mal an der gemeinsamen Wirkungsstätte, der Biathlon-Arena Notschrei, überreicht. Dort absolvierten Lukas Rombach (SC Wehr), Emilie Behringer (SC Todtmoos) und Fabian Kaskel (SC Bad Säckingen) entscheidende Phasen ihrer sportlichen Laufbahn, die sie in ihren jeweiligen Kategorien bis in den jeweils höchsten Level brachten. Das Trio wurde in den Schülerklassen (S12 bis S14) von den Stützpunkt-Trainern ausgebildet und gefördert. Für Emilie Behringer wie auch für Lukas Rombach führte der Weg dann ans Ski-Gymnasium in Furtwangen (SKIF). Für Fabian Kaskel, der mittlerweile für den SC Todtnau startet, kommt dieser Schritt altersbedingt erst in näherer Zukunft in Frage.

Lukas Rombach, der Älteste im Biathleten-Trio, führte der weitere Weg in die DSV-Kader und zu regelmäßigen Starts in den Wettkampfserien IBU-Cup und Alpen-Cup, den nach dem Weltcup ranghöchsten Wettkampf-Serien. Mit seinen Erfolgen verdiente er sich einmal mehr die Auszeichnung "Ski-Ass".

Die 16-jährige Emilie Behringer aus Todtmoos wechselte 2016 altersbedingt vom Luftgewehr zum Kleinkalibergewehr. Auch dank ihres dritten Ranges im deutschen Jugendpokal wurde sie in den D/C-Kader des Deutschen Skiverbands aufgenommen.

Der Bad Säckinger Fabian Kaskel steigerte sich in seinem zweiten Jahr im SBW-Schülerkader. Auf Platz drei in der Saison 2015/16 ließ er nun den Sieg beim Deutschen Schülercups in seiner Altersklasse S14 folgen.