Sport Besondere Spitznamen auf den Sportplätzen am Hochrhein: Wie Walle vom SV Jestetten zu seinem Namen kam

Besondere Spitznamen auf den Sportplätzen am Hochrhein: Wie „Walle“ vom SV Jestetten zu seinem Namen kam

Wer kennt sie nicht, die teils kuriosen und erstaunlichen Spitznamen der Fußballstars auf der ganzen Welt. Und: Auch auf den Sportplätzen bei uns in der Region sind besondere Spitznamen zu hören, wie unsere neue Serie zeigt. Zum Start stellen wir Ihnen heute Pascale Moog vom SV Jestetten vor.

Weltberühmt sind Cristiano „CR7“ Ronaldo und Zlatan „Ibrakadabra“ Ibrahimovic, ebenso Lionel „La Pulga“ (der Floh) Messi. Beim FC Bayern München wurde Hans-Georg Schwarzenbeck einfach nur „Katsche“ gerufen. Bernard Dietz vom MSV Duisburg firmierte unter „Ennatz“. Stefan Effenberg ließ sich sogar den „Tiger“ in die Frisur schnitzen. Neben Matthias „Motzki“ Sammer zog sogar „Kugelblitz“ Ailton den Kopf ein.

Nicht ganz so berühmt sind Spitznamen des einen oder anderen Bezirksliga-Spielers aus der Region Hochrhein. SÜDKURIER-Regiosport hat fünf Fußballer vor die Kamera bekommen, die im Gespräch mit Sportredakteur Matthias Scheibengruber verraten, wie sie zu ihren Spitznamen - die nicht sofort auf ihre Identität schließen lassen - gekommen sind.

„Bernd“, „Walle“ und „Tengel“

Wir stellen Ihnen ab sofort in den nächsten fünf Wochen bis zum Saisonende das Quintett vor. Vielleicht interessiert es auch Sie, wie „Milch“, „Clint“, „Bernd“, „Walle“ und „Tengel“ zu ihren ominösen Spitznamen gekommen sind.

Zum Serienstart stellen wir Ihnen Pascale Moog vom SV Jestetten vor. Der 32-jährige Stürmer ist ein Urgestein des regionalen Fußballs. Seit frühester Jugend spielt er für seinen Heimatverein, wurde in der Saison 2005/06 mit 28 Treffern sogar Torschützenkönig der Bezirksliga. In der laufenden Saison schickt er sich an, im fünften Anlauf mit dem SV Jestetten erstmals Bezirkspokalsieger zu werden.