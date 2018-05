Hochrhein Besondere Spitznamen auf den Sportplätzen am Hochrhein: Wie Milch vom SV Jestetten zu seinem Namen kam

Besondere Spitznamen auf den Sportplätzen am Hochrhein: Wie „Milch“ vom SV Jestetten zu seinem Namen kam

Weltberühmt sind Cristiano „CR7“ Ronaldo und Zlatan „Ibrakadabra“ Ibrahimovic, ebenso Lionel „La Pulga“ (der Floh) Messi. Doch auch auf den Fußballplätzen am Hochrhein gibt es besondere Spitznamen, wie Teil vier unserer Serie zeigt.

Beim FC Bayern München wurde Hans-Georg Schwarzenbeck einfach nur „Katsche“ gerufen. Bernard Dietz vom MSV Duisburg firmierte unter „Ennatz“. Stefan Effenberg ließ sich sogar den „Tiger“ in die Frisur schnitzen. Neben Matthias „Motzki“ Sammer zog sogar „Kugelblitz“ Ailton den Kopf ein.

Nicht ganz so berühmt sind Spitznamen des einen oder anderen Bezirksliga-Spielers aus der Region Hochrhein. SÜDKURIER-Regiosport hat fünf Fußballer vor die Kamera bekommen, die im Gespräch mit Sportredakteur Matthias Scheibengruber verraten, wie sie zu ihren Spitznamen - die nicht sofort auf ihre Identität schließen lassen - gekommen sind.

„Bernd“, „Walle“ und „Tengel“

Wir stellen Ihnen bis zum Saisonende das Quintett vor. Den Auftakt machten Pascale „Walle“ Moog vom SV Jestetten, Christoph „Clint“ Mathis vom SV 08 Laufenburg und Fabian „Bernd“ Schmidt von der SpVgg. Brennet-Öflingen.

Heute stellen wir Ihnen Marco „Milch“ Lohr vom SV Jestetten vor. Der 33-jährige Mittelfeldspieler lebt in Altenburg und spielt seit Sommer wieder beim SV Jestetten. Zuvor war er einige Jahre beim FC Erzingen und als junger Aktiver beim FC Tiengen 08 in der Landesliga am Ball.