Fußball-Kreisliga A: Der Tabellenzweite in der Westliga dreht die Partie nach dem 0:2-Rückstand beim FV Fahrnau. Im Osten hält Torhüter Robin Matt zwei Elfer und sichert der Svgg. Wutöschingen den 2:1-Erfolg in Nöggenschwiel

Kreisliga A-Ost

VfB Waldshut – SV BW Murg 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (12./FE) V. Dimitriadis, 2:0 (76.) Birkenheier, 2:1 (80.) Brutsche. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 100. – Nachdem der VfB Waldshut beim 3:3 am Osterwochenende nach einer schlechten Leistung gegen den SV 08 Laufenburg II mit einem blauen Auge davon gekommen war, zeigte er sich wieder stark formverbessert. VfB-Trainer Nils Mühlenweg war erleichtert: "Endlich haben wir wieder ordentlich Fußball gespielt." Sein Kompliment galt dem spielstarken Gegner. Seine Elf verpasste es nach dem Strafstoßtor von Vassilios Dimitriadis (12.) und dem schönen Heber von Tim Birkenheier (76.), nachzulegen. Somit blieb es nach Brutsches Anschlusstor spannend.

SV Nöggenschwiel – Spvgg. Wutöschingen 1:2 (1:2). – Tore: 1:0 (11.) St. Zanotti, 1:1 (19.) und 1:2 (23.) beide Budde. – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 100. – Bes.: GR für S. Karthan (SVN/19.), Matt (Spvgg.) hält FE von Bächle (18.) und Falletta (80.). – Wie geschmiert startete der SV Nöggenschwiel. Dann die Schlüsselszenen: Daniel Bächle (18.) scheiterte per Strafstoß an Gästetorhüter Robin Matt, der später auch noch Fallettas Elfer hielt, und zum Held wurde. Im Gegenzug glich Patrick Budde aus und SVN-Torwart Sven Karthan sah Gelb-Rot. Trotz Unterzahl hatten die Nöggenschwiel genügend Möglichkeiten, um die Partie zu drehen.

SC Lauchringen – SV 08 Laufenburg II 1:1 (1:1). – Tore: 0:1 (12.) Herr, 1:1 (26.) S. Schätzle. – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Z.: 90. – Bes.: GR für Dittmar (SV08/60.). – Es wurde nichts aus dem Geburtstagsgeschenk für Lauchringens Spielertrainer Carmine Marinaro, der seinen 39. feierte. Dennoch sah er eine Leistungssteigerung seiner Elf gegenüber dem 0:2 gegen den FC Hochrhein: "Wir haben wieder einige Hundertprozentige vergeben. Das Problem bleibt: Wir treffen das Tor nicht."

SV Rheintal – FC Bad Säckingen 6:3 (3:1). – Tore: 1:0 (3.) Hashani, 1:1 (31.) Wagner, 2:1 (37.) Leute, 3:1 (43.) Pawlowski, 4:1 (53.) Asal, 5:1 (62.) Hashani, 5:2 (66./FE) Ves. Radic, 6:2 (83.) Stark, 6:3 (86.) Wagner. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 120. – Sportchef Thorsten Walz vom SV Rheintal war zufrieden: "Obwohl wir nicht komplett waren, haben wir es bis zum 4:1 gut gemacht. Danach haben wir durchgewechselt." Die Rheintaler verloren etwas den Schwung. Die Gäste spielten nach vorne gefällig, hinten waren sie dagegen zu anfällig.

FC Weizen – SG Mettingen/Krenkingen 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 (15.) Happle, 0:2 (86.) Gantert, 0:3 (90.+3) Otteny, 0:4 (90.+4) Fiebelkorn. – SR: Domenico Papagno (Radolfzell). – Z.: 250. – Der FC Weizen verpasste es in der ersten Hälfte vorzulegen. Die Gäste kamen mit der ersten Chance zur Führung. "In der zweiten Hälfte hatte die SG die klareren Möglichkeiten, der Gästesieg ging in Ordnung", gestand Weizens Trainer Michael Gallmann.

FC Bergalingen – FC Hochrhein 0:5 (0:5). – Tore: 0:1 (4.) und 0:2 (14.) beide Maier, 0:3 (27.) Wehrle, 0:4 (34.) Maier, 0:5 (45.) Wehrle. – SR: Artur Schütz (Wehr). – Z.: 100. – Bes.: Stelter (FCH/70.) hält FE von M. Strittmatter. – Bergalingens Vorsitzender Martin Schmid war enttäuscht: "Das war wohl unsere schlechteste Hälfte seit zehn Jahren – deprimierend. Das war's dann wohl." Das Schlusslicht leistete bis zur Pause fast keine Gegenwehr.

FC Grießen – SV Albbruck 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (65.) Mustafa. – SR: Axel Amann (Bettmaringen). – Z.: 220. – Bes.: Ritter (FCG/78.) hält FE von M. Kirves. – Der FC Grießen musste sich bei Torhüter Jörg Ritter bedanken. Er hielt in der 78. Minute einen Strafstoß von Moritz Kirves und somit den Grießener Sieg fest. Ritter entschärfte weitere hochkarätige Chancen der Gäste, die nach der Pause klare Möglichkeiten hatten.

SV Berau – FC RW Weilheim 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (19.) Emmerich, 1:1 (56.) Eichhorn, 1:2 (77.) Steffen, 1:3 (83.) M. Flum. – SR: Paul Enderling (Dettighofen). – Z.: 130.

Kreisliga A-West

FV Degerfelden – FC Steinen 2:3 (2:0). – Tore: 1:0 (37./ET) Keßler, 2:0 (42.) Bäcker, 2:1 (58.) Krubally, 2:2 (64.) Gültekin, 2:3 (66.) P. Disanto. – SR: Julien Braun (Weil). – Z.: 80. – Nach einem Eigentor (37.) und dem Treffer von Robert Bäcker (42.) sah es gut aus für den FV Degerfelden. Doch FVD-Sportchef und Torhüter Steffen Birlin gestand: „Das 2:0 war ein bisschen glücklich, nach der Pause hat der FC Steinen aufgedreht. Der Gegner hat ein super Spiel geliefert.“

SV Karsau – SV Schopfheim 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 (35.) Brandner, 1:1 (55.) und 1:2 (70.) beide Asik. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 150. – Bes.: GR für Wohner (SVK/75.). – Brandners Führungstor in der ersten Hälfte reichte nicht für den SV Karsau, der damit die Chance im Abstiegskampf, sich Luft zu verschaffen nicht nutzte.

FV Lörrach-Brombach III – SV Nollingen 5:2 (2:0). FV Lörrach-Brombach III – SV Nollingen 5:2 (2:0). – Tore: 1:0 (35.) Wassmer, 2:0 (40.) Eugen Suppes, 3:0 (60.) Rabe, 4:0 (62.) Sütterlin, 4:1 (65./FE) N. Scherzinger, 5:1 (85.) Eugen Suppes, 5:2 (88.) J. Scherzinger. – SR: Antonio Tafaro (Münstertal). – Z.: 75. – „Die Moral stimmt, die Jungs haben Spaß, das ist wichtig“, sagte Nollingens Vorsitzender Andreas Balling. Die Nollinger gaben in keiner Phase auf. Niclas und Johannes Scherzinger schossen nach der Pause noch ein achtbares Resultat heraus.

FV Fahrnau – SV Herten 2:3 (2:1). – Tore: 1:0 (6.) und 2:0 (10.) beide Berlinghof, 2:1 (43.) Kipka, 2:2 (58.) Bitzer, 2:3 (67.) Vogt. – SR: Markus Metzger (Bad Säckingen). – Z.: 80. – Der SV Herten lag bereits mit 0:2 zurück. Noch vor der Pause gelang Benjamin Kipka (43.) der Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang sicherten Philipp Bitzer (59.) und Simon Vogt (67.) dem Tabellenzweiten den Sieg.

TuS Stetten – TuS Kl. Wiesental 4:5 (2:0). – Tore: 1:0 (20.) A.Gashi, 2:0 (43.) Endrit Gashi, 2:1 (48.) Hafensteiner, 2:2 (50.) Kuttler, 3:2 (65.) Endrit Gashi, 3:3 (68.) und 3:4 (70.) beide Kuttler, 4:4 (75.) Endrit Gashi, 4:5 (85.) Kasimir. – SR: Gerrit Peukert (Rheinfelden). – Z.: 110.

FC Hauingen – FC Huttingen 2:0 (2:0). – Tore: 1:0 (25.) Sahin, 2:0 (41.) Meier. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 90.

SV Weil III – SV Todtnau 1:3 (0:0). – Tore: 0:1 (47.) Bosl, 0:2 (68.) J. Keller, 0:3 (77.) Bosl, 1:3 (89.) Arsentjew. – SR: Erich Radtke (Maulburg). – Z.: 40.

FV Haltingen – FC Hausen 2:2 (2:0). – Tore: 1:0 (2.) Ersan Mehmeti, 2:0 (5.) Sesiani, 2:1 (47.) Wagner, 2:2 (55.) Söntgerath. – SR: Ali Khalfoun (Illzach/F). – Z.: 70.