Regionalsport Hochrhein Beim TV Bad Säckingen zappelt das Netz

Volleyball-Abteilung erlebt mit insgesamt neun Mannschaften einen Boom. Ab Mai gibt’s ein Beachvolleyball-Feld bei der Tennishalle

Volleyball : – „Punkte, Punkte, Punkte“ – so feuern sich die Volleyballer, auch beim TV Bad Säckingen. Vor allem die Frauen haben in der nun beeendeten Saison begeistert. Das Team von Trainer Markus Wöllner schaffte als Aufsteiger mühelos den Verbleib in der Landesliga nach dem souveränen Bezirksliga-Titel vor Jahresfrist. Die Bad Säckinger Wölfe, wie sich die Männer nennen, sind seit Jahren in der Landesliga etabliert und mit Platz vier unterm Strich zufrieden. Der scheidende Abteilungsleiter Martin Beltinger meint aber, dass hier mehr drin gewesen wäre.

Der TV Bad Säckingen erlebt einen Volleyball-Boom. Neun Teams nahmen am Spielbetrieb teil. Die Erfolge der Aktiven kommen nicht von ungefähr. Um Nachwuchs muss sich die Abteilung keine Sorgen machen. „Die Situation bei der Jugend ist hervorragend“, betont Beltinger. 20 Mädchen und zwölf Jungen lernen das Volleyball-ABC beim TV Bad Säckingen. Dennoch sieht Beltinger Luft nach oben. Die Qualität im Kinder- und Jugendtraining sei zu verbessern. „Unsere eigenen Leute machen das sehr gut. Aber es fehlt einer, der die Kinder greift und so richtig Gas gibt.“

Die Aushängeschilder haben in der Landesliga gute Werbung für ihren Sport gemacht. Höhepunkt im Sommer 2017 war der dreifache Aufstieg der Frauen. Die „Erste“ in der Landesliga und die „Zweite“ in der Bezirksklasse schafften den Ligaverbleib. Die „Dritte“ musste Leistungsträgerinnen abgeben und steigt aus der Kreisliga wieder ab.

Sorgen macht sich Beltinger mit Blick auf die kommende Runde. Einige Spielerinnen hören auf. Die Frauenteams werden neu gemischt. Beltinger: „Wir wollen die Landesliga auf jeden Fall halten.“ Die Euphorie sei weiterhin da. Generell sieht der Abteilungschef das Problem, dass hoffnungsvolle Nachwuchsspieler nach dem Abitur die Stadt und den Verein verlassen.

Die Männer spielen seit einigen Jahren immer mit Tuchfühlung zur Landesliga-Spitze. Die Bilanz sieht auf den ersten Blick positiv aus. Doch nach der starken Vorrunde bauten die „Wölfe“ ab. Beltinger: „Schade, man sieht aber, was möglich ist, wenn wir regelmäßig trainieren.“ Positiv stimmt ihn, dass in den vergangenen Jahren das Team immer wieder verjüngt wurde. So schaffte Hendrik Pfuhl jetzt den Sprung in die „Erste“. Für die kommende Spielzeit sind Verstärkungen in Sicht. Unterm Strich sieht Beltinger eine Abteilung mit gut gewachsenen Strukturen.

Einen Schub erhofft sich Beltinger durch das neue Beachvolleyballfeld bei der Tennishalle in der Dürerstraße, das im Mai freigegeben werden soll: „Dann können wir im Sommer auf Sand trainieren und die Spieler technisch und athletisch weiter entwickeln. Für die Jungen ist Beachvolleyball sicher interessant“, so Beltinger, der hofft, dass der „Beach“ einen weiteren Boom beim TV Bad Säckingen auslöst.

TV Bad Säckingen

Im Spielbetrieb waren neun Mannschaften: Vier Frauen- und zwei Männer-Mannschaften, sowie Teams für Mädchen und Jungen sowie die „Freizeit-Wölfe“. Mit 185 Mitglieder in der Volleyball-Abteilung des TV Bad Säckingen sind Rekord. es spielen 84 Volleyballerinnen, 46 Männer und Jungs sowie 32 Freizeitvolleyballer.

„Wir mussten uns nicht verstecken“

Infos: www.saeckingen-volley.de

Mit Trainer Markus Wöllner (55) sind die Frauen des TV Bad Säckingen in die Landesliga aufgestiegen. Die Mannschaft erreichte den Ligaverbleib ohne Probleme.

Markus, wie haben es die Volleyballerinnen geschafft, sich zu etablieren?

Dass wir uns in der Landesliga nicht verstecken müssen, war mir klar. Der Aufstieg war souverän. Wir hatten dann Glück, dass das Team im Großen und Ganzen zusammengeblieben ist. Einige Spielerinnen aus der „Zweiten“ sind zu uns gestoßen. Mit der Vorbereitung begannen wir schon in den Sommerferien. Der Sieg beim Vorbereitungsturnier in Staufen gab viel Selbstvertrauen.

Wie lief dann die Saison?

Schon die ersten Spiele haben gezeigt, dass wir in die Liga gehören. Es gab spannende Spiele. Nicht umsonst wurden wir „Tie-Break-Königinnen“ genannt. In 16 Spielen mussten wir sieben Mal in den fünften Satz – vier haben wir gewonnen. Das zehrte an den Kräften. Betonen will ich, dass wir gegen Spitzenteams hochklassige Spiele abgeliefert haben. Gegen hintere Mannschaften haben wir nicht immer 100 Prozent abgerufen, ließen einige Punkte unnötig liegen. Platz fünf bei neun Teams ist ein super Ergebnis für einen Aufsteiger.

Welches Ziel gibt’s für die neue Saison?

Es ist noch zu froh, dazu etwas zu sagen. Der Zusammenhalt stimmt, Ausfälle wurden immer gut kompensiert. Mit externen Neuzugängen und aus unserer „Zweiten“ wollen wir wieder ein schlagkräftiges Team formen. Wenn das gelingt, wäre ein Platz im oberen Tabellendrittel sensationell.