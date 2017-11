Regionalsport Hochrhein Beim FC Hochrhein läuft's rund

Frauenfußball: Nach 2:1-Sieg beim FC Denzlingen ist der Verbandsligist Zweiter.SV Nollingen bezwingt die SG Mettenberg in der Landesliga mit 3:1. SV Niederhof verliert mit 0:1 gegen den FV Marbach

Frauenfussball-Verbandsliga: FC Denzlingen – FC Hochrhein 1:2 (1:1)

(neu) Hochstimmung herrschte beim FC Hochrhein nach dem etwas glücklichen Sieg beim FC Denzlingen. Die Elf von Trainer Mike Stark kletterte nun sogar auf Platz zwei. Sie musste sich aber vor allem zu Beginn und in den letzten fünf Minuten stark wehren. "Der Anfang war holprig, die Denzlingerinnen waren überlegen, nach 30 Minuten haben wir uns aber gefangen", beschrieb Lisa Remmele ihre Eindrücke. Der FC Hochrhein geriet in der 22. Minute in Rückstand. Remmele (42.) gelang aus der Drehung das 1:1. "Wir haben uns in der Pause gesagt, dass wir wieder von null starten", so die Torschützin. Nach einem Eckball traf Tiziana Di Feo (65.) zum 2:1 für den FC Hochrhein. Remmele: "Standards sind unsere Stärke." In der Schlussphase sah sich Starks Elf einem enormen Druck gegenüber. In dieser Phase wuchs die gelernte Stürmerin Samira Schönstedt im Tor über sich hinaus. "Die Denzlingerinnen haben wirklich eine super Partie gespielt", atmete Stark tief durch.

Landesliga: SV Niederhof – FV Marbach 0:1 (0:0)

Sie kämpfen, bemühen sich, zeigen Moral, aber die Punkte bleiben in dieser Saison zumeist beim Gegner. Die erneut knappe und unglückliche Niederlage gegen den FV Marbach war beim SV Niederhof ein Spiegelbild der bisherigen Vorrunde. Trainer Uwe Butowski hatte die Außenbahnen neu besetzen müssen, weil Sarina Jehle und Nadine Feger fehlten. Seine Elf stellte sich schnell darauf ein. "Wir waren absolut gleichwertig", sagte Butowski. Der SV Niederhof spielte sich gute Chancen heraus. Aber in dieser Runde will es bisher einfach nicht klappen. Valeria Montalbano hatte Pech mit einem Kopfball, Annna Butowski verfehlte das Tor knapp. Nach einer Stunde kassierten die Niederhoferinnen das entscheidende Gegentor. Butowski: "Uns fehlt ein Erfolgserlebnis. Die Moral ist gut, deshalb bleiben wir optimistisch."

SV Nollingen – SG Mettenberg 3:1 (3:0)

Beim SV Nollingen läuft es. Die Elf von Trainer Bernd Güdemann ist jetzt Zweiter. Der aufopferungsvoll kämpfenden SG Mettenberg blieb nur das Lob des Gegners. "Mit der Leistung bin ich zufrieden, nur das Ergebnis stimmt nicht", resümierte SG-Trainerin Tanja Staller. "Wir machen es dem Gegner bei den Gegentoren zu einfach, und wir nutzen unsere Chancen nicht", so Staller. Jennifer Fritschi (3./45.) und Festina Rexhepi (18.) brachten den SV Nollingen mit 3:0 in Führung. Das Ehrentor für die Gäste gelang Svenja Jordan (82.).