C-Junioren des SV 08 Laufenburg und die Mädchen des FC Hausen und des FC Wittlingen spielen in der Chilbihalle bei den SBFV-Meieterschaften. B-Junioren der SG FC Wehr und A-Junioren des SV BW Murg treten in Oberkirch an. D-Junioren des FC Wehr spielen in Gottmadingen

Futsal: – Die Freude über den Bezirkstitel bei den Hallenmeisterschaften ist bei den Siegern noch nicht verhallt, da geht es bereits in die nächste Runde. Die sechs Bezirkssieger spielen am Wochenende ihre südbadischen Meister aus. Einer der drei Ausrichter ist der ESV Waldshut in der Chilbihalle.

Zu Gast in Waldshut sind zunächst am Samstag, ab 10 Uhr, sie C-Junioren. Lokalmatador ist der SV 08 Laufenburg, der in seiner Vorrundengruppe auf den FC Radolfzell und die SG Haslach aus dem Kinzigtal trifft. In der zweiten Gruppe spielen SFE Freiburg, SV 08 Kuppenheim und die SG Blumburg um die zwei Plätze im Halbfinale. Weiter geht es um 14.15 Uhr mit den Spielen der C-Juniorinnen. Hier wird der Bezirk Hochrhein vom FC Wittlingen in der Gruppe B gegen den FV Marbach und den SC Sand vertreten. In Gruppe A spielen der SC Freiburg, die SG Deggenhausertal und die SG Vimbuch. Der SBFV-Meister der B-Juniorinnen wird am Sonntag, ab 11 Uhr, ausgespielt. Der FC Hausen hat es in Gruppe mit dem SC Freiburg und der SG Bonndorf zu tun. In Gruppe B treffen der Hegauer FV, der SC Sand und der SV Sinzheim aufeinander.

Nach Oberkirch reisen die B-Junioren der SG FC Wehr. Sie spielen ab 14.30 Uhr in ihrer Gruppen gegen den FC Radolfzell und den SV 08 Kuppenheim. In der zweiten Gruppe treten die SG Haslach, die JFV Dreisamtal und die SG DJK Donaueschingen an. Ebenfalls in Oberkirch spielen die A-Junioren des SV BW Murg am Sonntag, ab 11 Uhr, gegen den FC Villingen und die SG Au-Wittnau um den Einzug ins Halbfinale. In der zweiten Gruppe sind der FV Sulz, die SG Kuppenheim und der SC Pfullendorf.

Im Hegau greifen die D-Junioren des FC Wehr nach dem Titel. In der Gruppe haben sie es mit dem SC Freiburg und den SV 08 Kuppenheim zu tun. In der zweiten Gruppe treten der FC Radolzell, der FC Villingen und der SC Lahr an.