Tischtennis Bei TTF Stühlingen ist alles dabei

Tischtennis: Verbandsliga-Frauen unterliegen TTC Iffezheim und besiegen TTC Beuren/Aach. Landesliga-Team muss mit Punkt gegen TTC Riedböhringen zufrieden sein. SV Nollingen startet mit Unentschieden in Altdorf in die Verbandsliga-Saison

Tischtennis Verbandsliga, Frauen

TTF Stühlingen – TTC Iffezheim 4:8

Ausgerechnet gegen den TTC Iffezheim musste die Stühlinger "Zweite" in die Saison starten: "Gegen diesen Gegner tun wir uns ohnehin immer schwer", war Jennifer Faller nur bedingt zufrieden, zumal die Gäste mit zwei Ersatzspielerinnen angereist waren: "Immerhin hat Evita Wiedemann bei ihrem Verbandsliga-Debüt gleich ihr erstes Spiel gewonnen." Zwei weitere Punkte im Einzel holte Spitzenspielerin Tatjana Lasarzick, die zudem mit Jessica Faller das Doppel in fünf Sätzen gewann. Lasarzick und Jennifer Faller schrammten zudem bei 2:3-Niederlagen knapp an einem Punkt vorbei.

TTF Stühlingen II – TTC Beuren/Aach 8:1

Nach knapp zwei Stunden war – dieses Mal mit Celine Schädler an Nummer 1 – im zweiten Spiel des Wochenendes der erste Sieg eingefahren. Lediglich Tatajana Lasarzick gab einen Punkt ab. Sie unterlag im "halblange Noppen-Duell" der 14-jährigen Natalie Suhoveckij in vier Sätzen: "An Nummer vier boten die Gäste die elfjährige Melanie Merk auf: "Gar nicht so einfach gegen eine so junge Gegnerin zu spielen", atmete Jennifer Faller nach ihrem 3:1-Sieg durch: "Wichtig war zudem, dass wir die Doppel so spielen konnten wie erwartet – und sie dann auch gewannen."

TTC Altdorf – SV Nollingen 7:7

Im Januar unterlagen die Nollingerinnen – zu dritt – noch mit 4:8. Dieses Mal holten sie sich einen verdienten Punkt, den Claudia Hackl im letzten Match mit dem 3:0-Erfolg sicherte. Zum Auftakt hatten die Gäste beide Doppel für sich entschieden. Claudia Hackl und Nicole Weber gewannen ebenso im fünften Satz wie Petra Kaufmann und Adelina Bejtaga. In der Folge legte Kaufmann drei Siege nach, Hackl gewann ebenfalls eine Partie. Pech hatte Bejtaga, die gegen Sabrina Beck mit 10:12 im fünften Satz unterlag. Der Sieg wäre als greifbar nah gewesen.

Landesliga Frauen

TTF Stühlingen III – TTC Riedböhringen 7:7

Über drei Stunden lieferten sich die Kontrahenten ein spannendes Match, das am Ende keinen Sieger sah: "Hätte ich nicht den miserabelsten Saisonstart seit Jahren gehabt, wäre ein Sieg drin gewesen", ärgerte sich Spielführerin Katja Wiedemann. Nachdem mit Anja Müller in fünf Sätzen gewonnenen Doppel lief es nicht mehr rund für Wiedemann. Nach dem mit 0:3 verlorenen ersten Einzel musste sie zwei Mal in die Verlängerung und verlor jedes Mal mit 2:3. Überhaupt waren fünfte Sätze nichts für die Gastgeberinnen. Auch Evita Wiedemann und Anja Müller erwischte es je einmal im fünften Satz. Dennoch war das Duo am Ende der Garant für den Punkt. Evita Wiedemann gewann mit Anika Böhler das Doppel und legte zwei Einzel-Siege nach. Anja Müller war ebenfalls zwei Mal erfolgreich: "Die zwei spielten herausragend", lobte Katja Wiedemann, nicht ohne Anika Böhler zu vergessen, die den siebten Stühlinger Punkt beisteuerte.