Regionalsport Hochrhein Baden-Württemberg-Cup beim Boxring Klettgau

Großer Boxabend steigt am Samstag, 23. Juni, ab 17 Uhr in der Stadthalle Tiengen vor dem Fußball-WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden ab 20 Uhr

Boxen: (gew) Der Boxring Klettgau richtet am Samstag, 23. Juni, einen Kampfabend um den Baden-Württemberg-Cup aus. Beginn in der Tiengener Stadthalle ist schon um 17 Uhr, so dass Fußball-Fans nichts vom WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden ab 20 Uhr verpassen. Für den Boxring Klettgau steigen erfahrene Boxer und auch viele Talente aus dem "Stall" von Trainer Gerhard Grether in den Ring. So boxen der mehrfache baden-württembergische und badische Meister Egezon Bajrami, Hilfstrainer Murat Yildirim, der baden-württembergische Meister Urim Hadaraj sowie Isah Bajrami, Jugend-Boxer Elias Berneker, Besim Bahri, Ali Cacik, Sezai Gören, Marek Suchan, der ehemalige südbadische Meister Turan Gören, David Zeiler, Junior Behzad Hazrati, Mohammad Taijk und Schüler-Talent Maximilian Frank.