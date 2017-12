Regionalsport Hochrhein Bad Säckinger Wölfe zittern sich zum Sieg

Volleyball: Landesligist gewinnt 3:1 gegen VC Müllheim. Chancenlos gegen Spitzenreiter VC Offenburg II. Frauen holen sich überraschenden Punkt in Gundelfingen. Frauen des TV Jestetten überzeugen beim 3:0-Sieg in Villingen. Bonndorfer Männer scheitern in Bad Dürrheim an ihren Nerven

Volleyball Landesliga West, Männer

Bad Säckinger Wölfe – VC Müllheim 3:1

Motiviert gingen die Bad Säckinger Wölfe in die Partie. Die Stimmung im Team war gewohnt gut. Die Bad Säckinger zeigten eine solide Leistung, und sie hatten Spaß. Der Sieg gegen die Gäste aus Müllheim war eigentlich nie in Gefahr. Nachdem sie den Gegner im zweiten Satz förmlich vom Platz gefegt hatten, gab es im dritten Satz einen kleinen Durchhänger. Statt die Partie frühzeitig zu entscheiden, mussten die Wölfe in den vierten Durchgang.

Sätze: 25:17, 25:11, 20:25, 25:21.

Bad Säckinger Wölfe – VC Offenburg II 0:3

Gespannt war man auf das Spitzenspiel gegen den souveränen Tabellenführer aus Offenburg. Die Wölfe schickten, etwas überraschend, nicht die beste Formation aufs Feld. Trainer Uli Bartmann wollte allen die Gelegenheit geben, sich auszuzeichnen. Der Spitzenreiter mit den spielfreudigen Routiniers erwies sich als zu stark und spielte überlegen einen klaren Erfolg ein. Die Gäste aus der Ortenau waren einfach variabler und frischer. Die Bad Säckinger zeigten einige schöne Aktionen. Dabei blieb es jedoch.

Sätze: 12:25, 13:25, 14:25.

Landesliga Ost, Männer

TB Bad Dürrheim – TuS Bonndorf 3:0

Die Bonndorfer waren durchaus mit Erfolgsaussichten nach Bad Dürrheim gefahren. Sie waren dann auch in jedem Satz nah dran. Die Hausherren hatten aber in allen Sätzen in der Schlussphase die besseren Nerven. So kam es zu einer deutlichen Niederlage des TuS.

Sätze: 25:21, 25:19, 25:20.

Landesliga West, Frauen

TV Gundelfingen – TV Bad Säckingen 3:2

Überraschend holte sich Aufsteiger TV Bad Säckingen beim TV Gundelfingen, der nach dem Spiel die Tabellenführung übernahm, einen Punkt. Bad Säckingens Trainer Markus Wöllner hatte vor dem Spiel den Druck raus genommen: "Nichts muss, alles kann." Die Bad Säckingerinnen starteten schlecht in die Partie. Beim Stand von 10:17 wendete sich das Blatt. Vor allem die Angriffe der Mittelblockerin Daniela Redel und Christiane Hertzsch brachten viele Punkte. Nach der tollen Aufholjagd holte sich der Aufsteiger den Satz. Die Bad Säckingerinnen ließen stark nach. Erst im vierten Durchgang platzte der Knoten wieder. Annahme und Abwehr wurden stabiler, Wöllners Team lancierte sehenswerte Angriffe. Im Tiebreak lag die Sensation gegen die bisher unbesiegten Gundelfingerinnen in der Luft. Doch der TV Bad Säckingen gab eine 8:3-Führung her. "Wir hatten mit keinem Punkt gerechnet", gestand Isabel Kindle. Dennoch fand sie es schade, dass das Team den Sieg nach einer deutlichen Führung in Satz fünf aus der Hand gab. Kindle: 2Es wäre mehr drin gewesen."

Sätze: 23:25, 25:9, 25:20, 18:25, 15:11.

Landesliga Ost, Frauen

TV Villingen III – TV Jestetten 0:3

Der TV Jestetten ging beim Schlusslicht keine Kompromisse ein. Das Team von Trainer Frank Vetter dominierte von Beginn an und holte sich souverän einen klaren Sieg. Einzig der zweite Satz war knapp.

Sätze: 9:25, 22:25, 10:25