vor 13 Stunden Michael Neubert Regionalsport Hochrhein Bad Säckinger Wölfe starten mit Sieg ins Jahr

Volleyball: Drei Punkte zum Auftakt für den Landesligisten in der Westgruppe. TuS Bonndorf gewinnt in der Ostgruppe überraschend in Überlingen. Jestetter Frauen unterliegen klar in Hüfingen