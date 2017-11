Regionalsport Hochrhein Bad Säckinger Wölfe sind Favoriten

Landesliga-Volleyballer am Samstag beim TV Kollnau-Gutach. TuS Bonndorf will endlich den ersten Sieg. Frauen des TV Jestetten beim TV Dingelsdorf. TV Bad Säckingen bei Zähringer Reserve

Volleyball-Landesliga Ost, Männer: (neu) Den ersten Satzgewinn hat der TuS Bonndorf perfekt gemacht. Vielleicht gibt es am zweiten Heimspieltag am Samstag auch den ersten Landesliga-Sieg. Die Chancen dafür sind sicher nicht schlecht. Zumindest in der ersten Partie gegen den TuS Hüfingen rechnen sich die Bonndorfer Chancen aus. Der Tabellennachbar hat nur zwei Punkte mehr auf dem Konto. Die zweite Partie gegen Spitzenreiter TSV Mimmenhausen II ist weitaus schwieriger.

Landesliga West, Männer: – Die Bad Säckinger Wölfe sind auf Kurs. Auf dem Papier sind sie am Samstag beim TV Kollnau-Gutach Favorit. "Aber man muss immer aufpassen", warnt Bad Säckingens Teamsprecher Martin Beltinger. Allerdings habe das Team das Leistungsmaximum seiner Einschätzung nach noch nicht erreicht.

Landesliga Ost, Frauen: – Platz zwei nach sechs Spielen – wer hätte das gedacht? Der TV Jestetten hat den Rhythmus nach dem verhaltenen Saisonstart gefunden. Er fährt mit viel Selbstvertrauen zum TV Dingelsdorf.

Landesliga West, Frauen: – Auch bei den Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen ist die Stimmung prächtig. Nach dem grandiosen Spiel und Sieg gegen den VC Offenburg III sowieso. Nur ein Kräfteverschleiß verhinderte am Ende einen zweiten Sieg in der Partie gegen den TSV Alemannia Zähringen. Optimistisch fahren die Bad Säckingerinnen zur Zähringer Reserve. Drei Punkte sollen eingespielt werden.