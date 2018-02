Regionalsport Hochrhein Bad Säckinger Wölfe müssen punkten

Volleyball-Landesligist will sich vom Relegationsplatz fern halten. Heimspieltag beim TuS Bonndorf

Volleyball-Landesliga West, Männer: – Die Saison geht in die Schlussphase. Noch drei Spiele haben die Bad Säckinger Wölfe auf dem Plan. Laut Information von Wölfe-Sprecher Martin Beltinger steigen drei Teams direkt ab, der Viertletzte muss in die Relegation. Von diesem Platz trennen die Wölfe nur noch fünf Zähler. Das Ziel für den Heimspieltag morgen in der Badmattenhalle ist deshalb klar. "Wir müssen punkten, sonst sieht es dunkel aus", sagt Beltinger. Zu Gast sind der TV Kollnau/Gutach (7.) und Schlusslicht TB Emmendingen. Mit der Form der Vorrunde hätte es keine Zweifel gegeben. Im Moment kämpfen die Wölfe allerdings mit personellen Problemen. Dies erklärt den leichten Einbruch.

Landesliga West, Frauen: – Anders sieht es bei den Volleyballerinnen des TV Bad Säckingen aus. Nach dem grandiosen Spiel gegen den Tabellenzweiten TV Gundelfingen fahren die Bad Säckingerinnen optimistisch zum Tabellennachbarn VC Offenburg III. Im HInspiel gewann das Team von TV-Trainer Markus Wöllner knapp im Tiebreak.

Landesliga Ost, Männer: – Der TuS Bonndorf hofft in heimischer Halle gegen den TB Bad Dürrheim und TuS Meersburg auf Punkte. Die Vorrundenergebnisse lassen jedoch nicht auf einen Erfolg schließen. In Bad Dürrheim gab's ein 0:3, beim TuS Meersburg ein 1:3. Am ehesten scheint ein Sieg gegen den TuS Meersburg möglich.

Landesliga Ost, Frauen: – Sieg Nummer neun peilen die Volleyballerinnen des TV Jestetten an. Sie treten in der Unterseehalle in Radolfzell gegen die SG Litzelstetten/Radolfzell II an. Im Hinspiel siegten die Jestetterinnen souverän mit 3:0.