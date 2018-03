Regiosport Hochrhein BFC Friedlingen holt Wissam Kassem

Fußball-Bezirksliga Deutsch-Libanesischer Mittelfeldspieler kommt von United Zürich und vervollständigt Kassem-Trio beim Aufsteiger

Fußball-Bezirksliga: – Kurzfristig hat Riza Bilici einen weiteren Neuzugang für Aufsteiger Bosporus FC Friedlingen an Land gezogen. Von United Zürioch kommt der Deutsch-Libanese Wissam Kassem zum Neuling. Der 21-Jährige stammt aus Lörrach und spielte in der Schweiz vor seinem Wechsel nach Zürich bei Black Stars Basel, Team Aargau U21 sowie im Nachwuchs des FC Basel und Concordia Basel. "Wissam ist ein Riesentalent. Wir sind froh, ihn bei uns zu haben. Schon mit seinen Brüdern Ali und Mohamad haben wir beste Erfahrungen gemacht", freut sich Bilici über den Coup des Schlusslichts. Ob Wissam Kassem allerdings schon an Sonntag das Spiel beim TuS Efringen-Kirchen bestreiten darf, ist offen: "Wir bemühen uns noch um die Freigabe", so Bilici, der bedauert, dass Kapitän Mohamad Kassem verletzungsbedingt ausfallen wird.