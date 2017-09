Fußball-Landesliga Aussetzer kostet FSV Rheinfelden einen Punkt

Fußball-Landesliga: 0:1-Niederlage bei den SF Elzach-Yach nach einem Aussetzer der Abwehr kurz nach der Pause. Stangl trifft nur die Latte

Fußball-Landesliga: SF Elzach-Yach – FSV Rheinfelden 1:0 (0:0).

Tor: 1:0 (51.) Becherer. – SR: Lukas Zielbauer (Steinmauern). – Z.: 200. – Bes.: Rot für Schreiner (FSV/90.+3) wg. Unsportlichkeit. – Z.: 200.

Eine Niederlage ist immer ärgerlich. Aber diese bei den SF Elzach-Yach ärgerte den Rheinfelder Trainer Marc Jilg besonders. "Das war ein typisches 0:0-Spiel. Und wir verlieren es, weil wir dem Gegner den Sieg geschenkt haben", so Jilg. Es war in der 51. Minute, als die Gäste-Abwehr einen leichten Aussetzer hatte. Am Ende einer Fehlerkette wollte Davide Marra den Ball aus der Gefahrenzone köpfen, traf diesen aber nicht. Der Elzacher Torjäger Laurentius Becherer hatte nur darauf gewartet und nickte zum 1:0 für die Gastgeber ein.

Zu Beginn der Partie musste Jilg leicht umstellen. Cibukciu hatte die Grippe erwischt und musste ersetzt werden. Dafür war Schreiner doch dabei. Die Gastgeber trafen zwar mit einem Flugkopfball eines Angreifers nur das Außennetz (35.), doch sechs Minuten später zog Jeremy Stangl für die Gäste ab. Allerdings landete sein Schuss nur an der Latte. Nach der Pause hatte der Gastgeber zwar etwas mehr vom Spiel, kam aber meistens nur nach Freistößen zu seinen Chancen.

FSV Rheinfelden: Quintero – Marra, Eschbach, Murawski, Schreiner – Smailji (84. Salli), Weis, Baumgartner, Beltrani, Cam (74. Zieonjie) –Stangl.