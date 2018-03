Regiosport Hochrhein Ausgezeichnete Hochrhein-Schiedsrichter

Fußball: Walter Osswald und Marco Brendle sind gemeinsam mit Sarina Schüle die Sieger der Aktion "Danke Schiri" im Südbadischen Fußballverband

Fußball: (gru/sk) Zwei der drei vom Südbadischen Fußballverband (SBFV) ausgezeichneten Schiedsrichter kommen aus dem Bezirk Hochrhein. Bei der Ehrung in der DEKRA-Niederlassung Freiburg wurden im Rahmen der Aktion „DANKE SCHIRI“ wurden neben der 27-jährigen Schiedsrichterin Sarina Schüle von der SpVgg. Ehrenkirchen auch die Unparteiischen Walter Osswald (SV Malsburg) und Marco Brendle (SpVgg. Wutöschingen) als Verbandssieger ausgezeichnet.

„Schiedsrichter sind unsere wahren Helden in der Kreisliga", begrüßte SBFV-Präsident Thomas Schmidt (Sölden) die Sieger der sechs südbadischen Bezirke, die ihre Bezirkssieger mit einer entsprechenden Laudatio in den Kategorien "Schiedsrichterin", “Schiedsrichter U50“ und „Schiedsrichter Ü50“ auszeichneten.

Geehrt wurden Hermann Knopf, Simon Scharf (Bezirk Baden-Baden), Gertrud Wolber, Franz Kaspar, Daniel Fischer (Bezirk Offenburg), Sarina Schüle, Pius Schlegel, Markus Feißt (Bezirk Freiburg), Marco Brendle, Walter Osswald (Bezirk Hochrhein), Edgar Straub, Konstantin Konegen (Bezirk Schwarzwald). Kriterien für die Auswahl waren vor allem soziales Verhalten und das Engagement für die Nachwuchsgewinnung.

Höhepunkt des Ehrungsabends bei der DEKRA, deren Freiburger Niederlassungsleiter Thilo Führer das Ehrenamt mit dem Satz "Sie machen den Job, den eigentlich keiner machen will" würdigte, war die Ehrung der Verbandssieger. Sarina Schüle, Walter Osswald und Marco Brendle sind am 5./6. Mai zu Gast beim Deutschen Fußballbund, der zu einer bundesweiten Veranstaltung nach Dortmund inklusive des Besuches des Bundesliga-Spiels zwischen Borussia Dortmund und dem FSV Mainz 05 einlädt.

Marco Brendle (U50)

Marco Brendle stammt aus Stühlingen, pfeift für die SpVgg. Wutöschingen und ist seit 2005 als Schiedsrichter tätig. Seither leitete der heute in Freiburg lebende Unparteiische etwa 750 Spiele. Aktuell ist der 34-Jährige bis zur Landesliga im Einsatz. Seit 2011 sitzt er als Obmann der Jungschiedsrichter im Bezirksfußballausschuss und ist ständiger Ansprechpartner für den Nachwuchs. Diese aufstrebenden Schiedsrichter setzt er immer als Assistenten an der Seitenlinie bei seinen Spielen ein. Marco Brendle wirbt ständig bei den Vereinen um neue Schiedsrichter, führt zudem Nachwuchslehrgänge und Gruppenlehrabende für Jungschiedsrichter durch. Gerade die jungen Talente gilt es an die Gruppen heranzuführen, was Marco wirklich hervorragend gelinge, schreibt der Südbadische Fußballverband. (gru)

Walter Osswald (Ü50)

Walter Osswald vom SV Malsburg im hinteren Kandertal ist seit 1988 als Schiedsrichter im Einsatz und leitete seitdem über 2000 Spiele. Aktuell pfeift er bis zur Kreisliga A und leitet Spiele aller Klassen ohne Einschränkung. Als Verbands- und Bezirksbeobachter ist der 64-Jährige ebenfalls ständig unterwegs. Wann immer er benötigt wird, steht er für Lehrabende, Referate und Info-Abende in seiner Schiedsrichter-Gruppe zur Verfügung. "Walter zeichnet sich als sehr angenehme Persönlichkeit aus, ist immer freundlich und nie schlecht gelaunt und hat immer einen lockeren Spruch auf Lager", schreibt Steffen Fante vom Verbandsschiedsrichter-Ausschuss. (gru)