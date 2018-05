Regiosport Hochrhein Andreas Albiez ist Deutscher Meister

Gewichtheber des SV 08 Laufenburg wird Sieger der Mastersklasse

Triumph für Andreas Albiez: Der Gewichtheber des SV 08 Laufenburg hat nach seiner Bronzemedaille im vergangenen Jahr nun den großen Coup gelandet. Der 36-jährige Murger holte sich bei den Masters der Altersklasse I (35 – 39 Jahre) den Deutschen Meistertitel in der der Gewichtsklasse bis 62 Kilo. Mit sechs gültigen Versuchen kam Albiez in Obrigheim im Reißen auf 67 kg und im Stoßen auf 89 kg, lag damit sogar leicht unter dem Ergebnis von 2017 in Speyer. Dennoch reichte es dieses Mal zum Titel. Bild: Matthias Scheibengruber