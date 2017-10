Radsport Alisa Lais im Pech

Kunstradfahrerin des RSV Wallbach auf Platz 16 beim German Masters-Finale in Gutach

Versuch missglückt: Die Generalprobe für die Deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Hamburg-Harburg hat für Alisa Lais vom RSV Wallbach nicht geklappt. Die Kunstradfahrerin versuchte sich beim German Masters-Finale in Gutach am schwierigen "Maute-Sprung", den sie aber nicht stehen konnte. Das Malheur kostete sie einige wertvolle Punkte, so dass sie sm Ende mit 142,45 Punkten und Platz 16 zufrieden sein musste. Bild: Wilfried Schwarz