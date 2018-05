Regiosport Hochrhein Abstiegskampf pur zwischen dem FC Wehr und dem TuS Efringen-Kirchen - Mit Video!

Fußball-Bezirksliga Hochrhein: Konkurrenten am "Strich" stehen sich direkt gegenüber. SÜDKURIER-Interview mit TuS-Vorstandsmitglied Harald Wittke. Kellerduell beim FC Geißlingen gegen den FC Schlüchttal. Spannender Auftakt zur "englischen Woche" mit 22 Spielen in acht Tagen

Fußball-Bezirksliga: – Die Liga biegt mit einer "englischen Woche", die es mit 22 Spielen in acht Tagen in sich hat, in die Zielgerade. Ist dieses Mega-Programm abgeschlossen, steht nur noch die Partie des SV Jestetten gegen den FC Geißlingen am 16. Mai aus.

Im Mittelpunkt des 29. Spieltages stehen zwei Spiele. Im oberen Drittel kämpft der FC Erzingen gegen den VfR Bad Bellingen um seine letzte Chance, noch einmal ins Titelrennen eingreifen zu können. Die Gäste dürfen sich fast keinen Patzer erlauben, denn Spitzenreiter FC Wittlingen ist gegen den Bosporus FC Friedlingen klarer Favorit.

Dramatisch ist die Lage am "Strich". Seit dem 18. März steht der FC Wehr auf Rang 14 – und spürt nach dem desaströsen 0:6 am 2. Mai beim FV Lörrach-Brombach II spätestens jetzt den Atem der Verfolger. "Wir können mit dem Druck umgehen", macht Trainer Michael Schenker sich und den Seinen Mut fürs "Sechs-Punkte-Spiel" am Sonntag gegen den TuS Efringen-Kirchen. Sollte auch diese Partie in den Sand gesetzt werden, stehen die Wehrer erstmals seit dem Wiederaufstieg 2014 wieder auf einem potenziellen Abstiegsrang.

Magere vier Punkte holte das Team in der Rückrunde. Neben dem 1:1 in Schönau gelang nur ein 3:1 gegen Bosporus FC Friedlingen: "Es gibt viele Gründe, doch das zählt jetzt alles nicht. Wir werden am Sonntag alles in die Waagschale werfen", gibt sich Schenker kämpferisch. Eventuell feiert Routinier Johannes Eckert sein Comeback: "Seine Erfahrung könnte in dieser Phase sehr wichtig für uns sein", so Schenker.

Eine Mischung aus letzter Hoffnung und Generalprobe für die kommende Saison in der Kreisliga A ist das Duell der Neulinge im Klettgau. Der FC Geißlingen, mit sieben Punkten die heimschwächste Elf, erwartet den FC Schlüchttal, der auswärts noch die Null stehen hat. Einzig bei einem Wehrer Sieg glimmt das Fünkchen Hoffnung für den eventuellen Gewinner dieses Duells noch ein wenig länger.

Dran bleiben und auf Ausrutscher hoffen, lautet die Devise bei den Verfolgern des Spitzenduos. Der SV 08 Laufenburg ist zu Hause gegen den FC Zell ebenso in der Favoritenrolle wie der SV Buch gegen den FC Schönau. Angesichts der Tatsache, dass noch zwei Nachholspiele anstehen, könnte der SV Jestetten mit einem Heimsieg über den in der Rückrunde erst einmal siegreichen FC Wallbach seine kleinen Titelchancen aufrecht erhalten.

Nach drei Niederlagen in Folge wird der Boden für die SpVgg. Brennet-Öflingen wieder heißer. Wertvoll wäre ein Sieg beim FV Lörrach-Brombach II durchaus, aber wie die Verbandsliga-Reserve derzeit drauf ist, bekam zuletzt am Mittwoch der FC Wehr mit einem halben dutzend Gegentore zu spüren.

Jürgen Escher vom VfR Bad Bellingen blickt auf den 29. Spieltag: