Regionalsport Hochrhein Abstiegsduell steigt beim SV Berau

Fußball-Kreisliga A-Ost: – Der FC RW Weilheim eilt dem Titelgewinn entgegen. Der VfB Waldshut konzentriert sich nach der Niederlage im Spitzenspiel auf Platz zwei. Obwohl aussichtsreich im Rennen, ist dieser bei der Spvgg. Wutöschingen kein Gesprächsthema. Ähnlich sieht es beim FC Hochrhein aus, der nach der Winterpause von Sieg zu Sieg eilt. Eine brisante Partie im Abstiegskampf steigt in Berau. Der SV Berau hat den FC Grießen zu Gast. Vielleicht hat der SV Berau auf heimischem Platz und mit dem 4:2 gegen den FC Weizen im Rücken leichte Vorteile.

Das Duell der beiden erfolgreichsten Teams nach der Winterpause wird in Stetten angepfiffen. Der FC Hochrhein hat die Spvgg. Wutöschingen zu Gast. Trainer Philip Brandl vom FC Hochrhein sieht es locker: "Ja, es läuft gut. Die Stimmung ist gut. Das Selbstvertrauen ist da. So macht es Spaß." Theoretisch ist Platz zwei noch möglich. Brandl winkt aber ab: "Das ist kein Thema. Wir wollen weiter gut spielen. In den vergangenen Jahren hatten wir Mühe, gut aus der Winterpause zu kommen. Das wollten wir verbessern. Bis jetzt ist es uns gelungen. Aber es hebt keiner ab." Er sieht seine Elf auf einem guten Weg. Scherzhaft fügt er hinzu: "Platz zwei ist für die Spvgg. Wutöschingen vorgesehen." Trotzdem wolle der FC Hochrhein "ein unangenehmer Gegner sein".

Holger Kostenbader von der Spvgg. Wutöschingen ist trotz seines Erfolgs zuletzt bescheiden. Der Wutöschinger Trainer ist ein Meister der Rechenkünste: "65 Punkte brauchst du, um Zweiter zu werden. Vor zwei Jahren sind wir mit 61 Punkten Meister geworden. Das sagt alles über die Qualität der Liga." Er ist stolz darauf, dass seine Elf so weit gekommen ist. Sein persönliches Ziel: einen Punkt mehr zu holen als in der Meistersaison. Die Partie in Stetten sieht er als völlig offen an. Die Spvgg. Wutöschingen ist aber in der Rückrundentabelle einen Tick besser und rangiert vor dem FC Hochrhein auf dem zweiten Platz.

"An Trainer Thorsten Stauch liegt es sicher nicht"

Seit vier Jahren ist Heiko Stanisch (43) Vorsitzender des FC Grießen, zuvor war er drei Jahre dritter Vorsitzender des Vereins und Trainer der „Ersten“. Er feierte am Mittwoch seinen 43. Geburtstag.

Heiko, der FC Grießen steckt mitten im Abstiegskampf. Wie prekär ist die Lage?

Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos. Die Leistungen in den vergangenen Spielen stimmen mich durchaus positiv. Aber klar ist natürlich : Am Sonntag beim SV Berau müssen wir unbedingt gewinnen. Sonst wird es noch richtig eng für uns.

Warum ist es so weit gekommen?

Aktuell haben wir viele Verletzte. Wir haben ohnehin schon einen dünnen Kader. Stefan Schmidle, zum Beispiel, hat fast die komplette Vorrunde wegen einer Schulung gefehlt, nach der Winterpause hat er sich verletzt. Im Moment fehlen die Maier-Zwillinge. Das ist für unser Team fast schon eine Katastrophe. Das sind sehr wichtige Leute, die fehlen. Unser Riesenproblem ist: Wir schießen keine Tore. So kann man eben nicht gewinnen. In der Rückrunde haben wir erst zwei Mal getroffen.

Wie sieht Ihr Plan aus?

Wir werden mit allem, was geht, kämpfen, damit wir nicht absteigen. Irgendwie müssen wir es hinbiegen. Wenn ich auf das Programm schaue, ist alles sicher machbar. Gegen die direkten Konkurrenten müssen wir die Punkte fahren. Ich bin optimistisch und habe mit der Mannschaft gesprochen. Die Jungs sind motiviert. Auf jeden Fall halten wir an Trainer Thorsten Stauch fest. An ihm liegt es nicht. Aber er hört im Sommer auf. Wir suchen noch einen Nachfolger.

Am Sonntag geht’s erst mal zum SV Berau. Wie muss das Team auftreten?

Das muss Ihnen der Trainer sagen. Wir müssen natürlich auf Sieg spielen. Es wird sehr schwer. Auf dem kleinen Platz heißt es, den Kampf anzunehmen. Schön spielen bringt nichts.

Spielansetzungen und SÜDKURIER-Tipps:

Samstag, 16 Uhr:

FC RW Weilheim – SC Lauchringen (Vorrunde: 2:1). – SR: Christian Eiletz (Rheinfelden). – Tipp: 4:0.

FC Bad Säckingen – FC Weizen (2:4). – SR: Jonny Lemmrich (Rheinfelden). – Tipp: 3:1.

FC Bergalingen – SV Albbruck (2:2). – SR: Erich Radtke (Maulburg). – Tipp: 1:4.

Sonntag, 15 Uhr:

FC Hochrhein – Spvgg. Wutöschingen (2:2). – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Tipp: 3:2.

SG Mettingen/Krenkingen – VfB Waldshut (0:3). – SR: Luigi Satriano (Zell). – Tipp: 1:1.

SV BW Murg – SV Rheintal (0:2). – SR: Holger Trefzer (Hasel). – Tipp: 2:2.

SV Berau – FC Grießen (0:1). – SR: Otto Schönle (Bonndorf). – Tipp: 2:1.

SV 08 Laufenburg II – SV Nöggenschwiel (1:4). – SR: Uwe Seifert (Waldshut). – Tipp: 1:2.

SV Nöggenschwiel – SV Berau 3:1 (2:0). – Tore: 1:0 (22.) Lais, 2:0 (27.) Bächle, 3:0 (56.) Villinger, 3:1 (70.) J. Isele. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 110.