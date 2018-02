Regionalsport Hochrhein Abstieg für Bad Säckinger Wölfe kein Thema mehr

Volleyballer sichern sich dank zweier Siege endgültig den Verbleib in der Landesliga. Auch die Frauen des TV Bad Säckingen sind erfolgreich. Volleyballerinnen des TV Jestetten festigen mit einem Sieg den vierten Platz. Niederlagen für den TuS Bonndorf

Volleyball Landesliga West, Männer: Bad Säckinger Wölfe – TV Kollnau/Gutach 3:2

(neu) Am letzten Heimspieltag der Runde haben die Bad Säckinger Wölfe überzeugt. Komplett angetreten holten sie die wichtigen Punkte, um sich aus dem Abstiegskampf herauszuhalten. "Es war ein guter Spieltag, alle haben ihre Leistung abgerufen", freute sich Martin Beltinger, der das Coaching für den fehlenden Uli Bartmann übernommen hatte. Es sah nach einem souveränen Sieg aus. Doch die Bad Säckinger ließen im zweiten Satz, einem wahren Marathon, etwas Kräfte. Er wurde erst mit 31:29 entschieden. Sie sammelten die Kräfte für den Tiebreak und siegten.

Sätze: 25:1, 31:29, 20:25, 17:25, 15:8.

Bad Säckinger Wölfe – TB Emmendingen 3:0

Nahtlos knüpften die Wölfe an die Leistung der ersten Partie an. Diesmal machten sie alles in drei Sätzen klar. Die Bad Säckinger traten erneut geschlossen auf, wechselten durch. Einen guten Tag erwischte Gandolf Glauninger. Mit dem deutlichen Erfolg kletterten die Wölfe wieder auf Platz drei.

Sätze: 25:19, 27:25, 25:18.

Landesliga West, Frauen: VC Offenburg III – TV Bad Säckingen 1:3

Die Partie war geprägt von langen Ballwechseln. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Im ersten Satz setzten sich die Bad Säckingerinnen beim Stand von 16:15 ab. In Durchgang zwei erwischten sie einen Fehlstart. Zwei Auszeiten waren nötig. Beim 2:13 steigerten sich die Bad Säckingerinnen, doch es reichte nicht mehr.

Getragen von einer Aufschlagsserie von Raphaela Dietrich und einem 5:0-Vorsprung starteten sie im dritten Satz wieder durch. Der Gegner hielt aber dagegen. Bis zum 20:19 war der vierte Satz ausgeglichen. Juliane Vogt schlug dann stark auf. Daniela Redel und Christine Rinker blockten effektiv. Das sicherte letztlich auch den Sieg. Mittelblockerin Anja Döbele freute sich: "Das war eine sensationelle Mannschaftsleistung. Uns ist es gelungen, immer wieder eine Schippe draufzulegen – außer im zweiten Satz."

Sätze: 19:25, 25:20, 22:25, 23:25.

Landesliga Ost, Männer: TuS Bonndorf – TB Bad Dürrheim 0:3

Dem TuS Bonndorf fehlte nur der eine Tick. Den ersten Satz hätten die Bonndorfer Aufsteiger holen können. Am Ende hatte der Gegner die besseren Nerven. Auch in den folgenden Sätzen fehlte nicht viel.

Sätze: 24:26, 22:25, 22:25.

TuS Bonndorf – TuS Meersburg 1:3

Die Bonndorfer wollten im heimischer Halle nicht ohne Satzgewinn bleiben. Das gelang ihnen. Im zweiten Durchgang kämpften sie beherzt und siegten. Doch dann schwanden die Kräfte. Am Ende hatten die Gäste vom Bodensee keine Mühe mehr.

Sätze: 18:25, 25:19, 16:25, 12:25.

Landesliga Ost, Frauen: SG Litzelstetten/Radolfzell II – TV Jestetten 1:3

Die Gäste vom TV Jestetten spielten von Beginn an konzentriert und holten sich eine 2:0-Satzführung. Dann gab es allerdings einen kleinen Durchhänger. Das Team von Trainer Frank Vetter fing sich wieder und spielte den Sieg nach Hause. Die Jestetterinnen festigten damit Platz vier.

Sätze: 15:25, 22:25, 25:11, 21:25.