Regiosport Hochrhein Abschiedsgeschenk für KSV Rheinfelden

Ringen-Regionalliga: AV Sulgen verliert schon an der Waage mit 0:36. Meister TuS Adelhausen II im Derby bei der WKG Weitenau-Wieslet knapp besiegt

Ringen, Regionalliga: – Beim letzten Auftritt des Absteigers KSV Rheinfelden vor heimischem Publikum blieb die Stimmung etwas unterkühlt. Das lag zum einen am Defekt der Heizung in der Turnhalle der Schillerschule, zum anderen am fehlenden Siegeswillen des bisherigen Tabellenzweiten AV Sulgen. Nicht ganz überraschend verloren die Gäste bereits an der Waage, da sie lediglich mit neun Ringern antraten, wovon zwei Akteure auch noch zu schwer waren. Das 36:0 für den KSV Rheinfelden wurde dann auf der Matte im Freundschaftskampf mit 28:12 bestätigt.

Weniger als eine Schulstunde benötigte das Team von Sascha Oswald, dessen neun Ringer auf der Matte nicht gänzlich gefordert wurden. Immerhin konnte Halbschwergewichtler Björn Bauser seinen ersten Kampf in der Regionalliga auf Schulter gewinnen in Folge eines lehrbuchmäßigen Kopfhüftschwungs. Fabian Wepfer (66 kg-Greco) konnte Pierre Morhardt nach souveräner Führung mittels Konter schultern.

Trainer Sulejman Ajeti (61 kg-Freistil) musste als einziger KSV-Ringer mit seinem Gegner über die komplette Distanz. Zwar verlor er den Freundschaftskampf 7:10 nach 7:0-Führung, ging aber auf Grund des Übergewichts dennoch mit einer Vier in die Ecke zurück. Ebenso kam Raphael Stegherr (80 kg-Greco) zu seinen ersten Punkten. Patrick Hinderer (57 kg-Greco) holte die Maximalpunktzahl mangels Gegner. Vincent von Czentkowski (71 kg-Freistil) und Andrius Reisch (75 kg-Freistil) gewannen technisch überhöht nach mehreren Beinschrauben jeweils 16:0.

WKG Weitenau-Wieslet – TuS Adelhausen II 16:14. – Für Meister TuS Adelhausen II ist zwar bereits alles in trockenen Tüchern, doch das knappe 14:16 bei der WKG Weitenau-Wieslet bringt dem Gastgeber ein "Problem". Nun stehen die Kombinierten aus dem Kleinen Wiesental hinter dem TuS Adelhausen II und der RG Hausen-Zell auf Platz drei und sind vor dem letzten Kampftag somit noch im Rennen um den möglichen Bundesliga-Aufstieg. Die WKG Weitenau-Wieslet muss zur RKG Reilingen-Hockenheim, die RG Hausen-Zell II gastiert zum Abschluss in Adelhausen.

TuS-Trainer Thomas Weber musste kurzfristig auf Jörn Schubert verzichten, der im Bundesliga-Team erfolgreich aushalf. Im Schlusskampf konnte Marius Quinto (75 kg-Freistil) den 16:12-Rückstand nicht mehr kompensieren. Sein 9:4-Sieg reichte nicht mehr zum Ausgleich.

Zuvor hatte die Dinkelbergstaffel zu wenig Punkte geholt. So gewann Konstantin Schneider (80 kg-Greco) lediglich mit 2:0 durch Passivitätspunkte gegen Jonas Dürr gewinnen und holte wie nur einen Zähler fürs Team. David Jancso (75 kg-Greco) verpasste gegen Stefan Kilchling einen Überlegenheitssieg, gewann "nur" 12:0. Pascal Ruh (86 kg-Freistil) unterlag seinem Ex-Teamkollegen Alex Asal und gab zehn Sekunden vor Schluss eine Wertung zum 3:6 ab. Er gab so zwei statt einem Punkt ab. Kevin Kähny (98 kg-Greco) unterlag gegen dem ehemaligen Adelhausener Michael Herzog mit 0:6. Die "Vierer" durch den Schultersieg von Felix Krafft (130 kg-Freistil) und den 15:0-Überlegenheitserfolg von Johannes Voegele (61 kg-Freistil) reichten am Ende nicht.