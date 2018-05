Regionalsport Hochrhein Abendrennserie des RSV Bad Säckingen: Niklas Grobert ist dem Mann in Gelb dicht auf den Fersen

Abendrennserie des RSV Bad Säckingen: Niklas Grobert ist dem Mann in Gelb dicht auf den Fersen

Radsport: Matthias Plattner vom VC Basilisk ist noch Gesamtspitzenreiter der Serie. Adrian Fingerlin vom RSV Rheinfelden wird Zweiter, Lokalmatador Timo Albiez Fünfter

Radsport: (gew) Der achte Rang beim vierten von fünf Rennen der Abenderie des RSV Bad Säckingen reichte Matthias Plattner (VC Basilisk), um das Gelbe Trikot des Gesamtspitzenreiters vor dem Finale in einer Woche zu verteidigen. Den Tagessieg in dem Rennen über 50 Runden – das sind 50 Kilometer – im Industriegebiet feierte Kevin Winter (Team BNP-Costelo) vor Adrian Fingerlin (RSV Rheinfelden) und Stefan Rüttimann (Team BNP-Costelo).

Startaufstellung zum Abendrennen des RSV Bad Säckingen:

Rasant geht es bei dem Rundstreckenrennen immer wieder an Start und Ziel vorbei:

Fünfter wurde Timo Albiez (RSV Bad Säckingen) vor dem Bad Säckinger Niklas Grobert (Freiburger Pilsner Merida Team), der in der Gesamtwertung nur noch fünf Punkte hinter Plattner rangiert. Winter ist als Dritter sechs Punkte hinter dem Fahrer in Gelb zurück, Albiez als Vierter sieben. Fingerlin ist Fünfter vor Mountainbike-Spezialist Simon Stiebjahn (Team Bulls).

Das Rennen der Hobbyfahrer gewann der Wyhlener Jannik Anna vor Thilo Kaltenbacher vom VBC Waldshut-Tiengen und dem Haltinger Philipp Kopplin. Beim Kids-Race siegten in der U13 Marius Helmle (SG Rheinfelden), in U11 Jonathan Rychick und Paul Zebisch (beide RSV Bad Säckingen). In der U9 starteten Niklas und Leon Schmid (beide Wittnau), Lena Schmid (Rheinsulz) sowie Till Hering und Daniel Zebisch (beide RSV Bad Säckingen).