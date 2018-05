Regionalsport Hochrhein Abendrennen des RSV Bad Säckingen: Matthias Plattner wehrt den Angriff von Niklas Grobert ab

Fahrer des VC Basilisk ist Gesamtsieger des Radrennserie. Lokalmatador Timo Albiez wird Dritter in der Gesamtwertung. Kevin Vogel aus Kirchzarten wird Tagessieger beim Finale

Der Basler Matthias Plattner vom VC Basilisk ist Gesamtsieger der Abendrennserie des RSV Bad Säckingen. Beim letzten Rennen der Serie reichte ihm ein zweiter Platz, um sich das Gelbe Trikot mit 43 Punkten zu sichern. Niklas Grobert vom RSV Niederhof (Freiburger Pilsner Merida Team) musste sich mit Platz drei begnügen. Er hatte vor dem Finale einen Rückstand von fünf Punkte auf Plattner gehabt, der jetzt sogar noch auf sieben wuchs. Grobert rettete aber zumindest mit 36 Punkten Rang zwei vor Lokalmatador Timo Albiez (32). Dieser machte im Gesamtklassement noch einen Rang gut, da er in der Tageswertung als Fünfter vor Kevin Winter (Team BNP-Costelo) ins Ziel fuhr und ihn damit in der Gesamtwertung noch überholte.

Den deutlichen Tagessieg beim Finale auf dem Rundkurs im Industriegebiet sicherte sich der Kirchzartener Kevin Vogel mit 66 Punkten. Er war kein Kandidat mehr für den Gesamtsieg, da er erstmals bei der Abendrennserie am Start war. Fünfter der Gesamtwertung wurde übrigens Adrian Fingerlin vom RSV Rheinfelden.

Das Hobbyrennen gewann Nico Zorn (RSV Bad Säckingen), der auch Gesamtsieger wurde. Je Tages- und Gesamtsieger im Kids Race wurden Jan-Niklas Zebisch (RSV Bad Säckingen) in U15, Marius Helmle (SG Rheinfelden) in U13, Jonathan Rychcik (RSV Bad Säckingen) in U11. In U9 wurde Niklas Schmid (BNP-Costelo) Tages- und Till Hering (RSV Bad Säckingen) Gesamtsieger.

Flott in die Kurven beim abschließenden Abendrennen des RSV "Trompeter" Bad Säckingen

Zieldurchfahrt beim abschließenden Abendrennen