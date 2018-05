Regiosport Hochrhein A-Junioren des SV 08 Laufenburg gelingt der Durchmarsch in die Landesliga

A-Junioren des SV 08 Laufenburg gelingt der Durchmarsch in die Landesliga

Nachwuchsfußballer stehen als Aufsteiger bereits vorzeitig als Meister fest. 3:0-Sieg beim TuS Binzen bringt den Titel

Zwei Mal Meister in Serie: Als Aufsteiger starteten die erst 2015 neu gegründeten A-Junioren des SV 08 Laufenburg im vergangenen Sommer in die Bezirksliga. Zwei Spieltage vor Saisonende steht das Team, das immer wieder von den B-Junioren personell unterstützt wurde, nach dem 3:0-Sieg beim TuS Binzen als Meister fest und steigt in die Landesliga auf. Zur Mannschaft gehören (hinten, von links) Co-Trainer Andreas Ebner, Julian Völz, Jan Warda, Felix Schmidle, Niklas Greiner, Justin Reinacher, Luca Schmidt, Trainer Thorsten Mutter sowie (vorn, von links) Christoph Wassmer, Cagatay Bayram, Marc Wuchner, Niklas Hasenkopf, Hüseyin-Eray Toker und Paul Denz. Auf dem Foto fehlen Francesco D’Elia, Geronimo Otero und Martin Schuchter. Bild: SV 08 Laufenburg