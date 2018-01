Regiosport Hochrhein 600 Fans feiern 7:3-Sieg des EHC Herrischried

Eishockey: White Stags festigen mit dem deutlichen Erfolg gegen den SC Reinach den zweiten Platz in der 3. Schweizer Liga. Für verletzten Klaus Bächle ist das Spiel vorzeitig zu Ende

Eishockey, 3. Schweizer Liga

EHC Herrischried – SC Reinach 7:3

Tore: 1:0 (3.) Bächle (Preuß, Vlk); 1:1 (9.) Eichenberger; 2:1 (16.) Pacek (Willemin, Presheva); 3:1 (23.) Presheva; 4:1 (31.) Vlk (Preuß, Presheva), 4:2 (39.) Fehlmann (Blatter, Eichenberger); 5:2 (39.) Zourek (Presheva, Preuß); 5:3 (40.) Divicenzo (Wassmer, Eichenberger); 6:3 (44.) Pacek (Schubmann, Bumann); 7:3 (45.) Pankratz (Schneider, Lippold). – Z.: 620. – Strafen: EHC 12 x 2 Min.; SCR 11 x 2 Min+ 20 Min. Diszi.

Das traditionelle Dreikönigsspiel beim EHC Herrischried lockte einmal mehr mit besonderem Ambiente und zog einmal mehr über 600 Zuschauer auf den Hotzenwald. Sie erlebten ein tolles Spiel mit einem deutlihen 7:3-Sieg der White Stags gegen den SC Reinach. Dabei wurde der Gast seinem Ruf als "spielerisch unangenehme Mannschaft" gerecht. Die Reinacher verlangten dem Hausherr alles ab und deuteten an, dass sie mit Rang sechs unter Wert platziert sind.

Die Hausherren legten den gewohnt schnellen Start hin und gingen durch Klaus Bächle in Führung. In einem schnellen Gegenangriff wurden die Reinacher überlaufen, zunächst verpasste Vlk frei vor dem Tor, doch der Kapitän sorgte nur einen Augenblick später für das 1:0. Wenig beeindruckt davon spielten die Gäste zielstrebig auf das Tor von Daniel Mendelin. Ein schnelles, von Kontern belebtes Spiel bot sich den Zuschauern, die mehrfach den Torschrei schon auf den Lippen hatten.

Allerdings waren es die Reinacher, die einen Abwehrfehler zum Ausgleich durch Topscorer Daniel Eichenberger nutzten. Im weiteren Spielverlauf ließen sich die Gäste zu kleineren Fouls hinreißen, die den Herrischriedern schließlich eine längere Überzahlsituation bescherten. Im Powerplay wurden immer wieder Zourek, Presheva und Willemin an der blauen Linie gesucht. Letzterer feuerte einen harten Schuss auf das Tor, den Abpraller verwandelte Jiri Pacek zur erneuten Führung. Weitere Tore blieben aus, doch gab es einen Rückschlag zu verkraften: Klaus Bächle beendete nach einem Zweikampf verletzt das Spiel.

Im zweiten Durchgang startete der EHC Herrischried wegen einer Strafe in Unterzahl, spielte aber weiter mutig nach vorn. Zweimal schien SCR-Goalie Tobias Haudenschild überwunden, doch die Scheibe wurde immer wieder irgendwie von der Linie gekratzt. Dann aber startete Enver Presheva seine Show: Der pfeilschnelle 23-Jährige sorgte nach einem Solo über die gesamte Eisfläche für das 3:1.

Danach zog der SC Reinach das Tempo an, setzte in Überzahl den EHC-Torwart Daniel Mendelin unter Druck, doch der bewahrte einen klaren Kopf, hielt den Vorsprung. So sorgten in der Folge erneut die Wirbelwinde um Enver Presheva und Timo Preuß für Jubel. Presheva zog seine Gegenspieler auf sich, machte den Weg für Preuß und Torschütze Lukas Vlk zum 4:1 frei.

Nachdem das weitere Spielgeschehen fast ausschließlich von Fouls und Auseinandersetzungen gezeichnet wurden, legten beide Teams gegen Ende noch einen heißen Endspurt hin. Abwechselnd wurden die Goalies überwunden: Erst verkürzte Thomas Fehlmann auf 2:4, dann traf Tomas Zourek nur 13 Sekunden später zum 5:2, ehe Christian Divicenzo nur 19 Sekunden vor der Pausensirene auf 3:5 verkürzte.

Der Schlussabschnitt begann so turbulent, wie der Mittelabschnitt aufgehört hatte. Jiri Pacek erhöhte nach Zuspiel von Anton Schubmann und Damiano Bumann auf 6:3. Nur 51 Sekunden später sorgte der reaktivierte Marcus Pankratz mit einem Schuss von der blauen Linie für den 7:3-Endstand. Nun stemmte sich der SC Reinach nach der von Coach Martin Siegwart initiierten Auszeit mit allen Mitteln gegen die dominierenden Hausherren.

Beide Mannschaften füllten nun reichlich die Strafbank. Für den letzten Aufreger des Abends sorgte Roger Hauenstein, der in der 53. Minute den Herrischrieder Ricky Schneider auf Höhe des Mittelkreises von hinten umsäbelte und daraufhin von den Schiedsrichtern vom Eis geschickt wurde.