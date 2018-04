Regiosport Hochrhein 5:0-Kantersieg für FC Erzingen beim Schlusslicht

Fußball-Bezirksliga: Bosporus FC Frieldingen erhält den 80. Strafstoß in dieser Saison zugesprochen, aber Ali Kassem scheitert an Kevin Simanowski. SV Buch mit 1:2 beim FC Zell noch gut bedient. FC Geißlingen ärgert sich nach dem 2:2 beim TuS Efringen-Kirchen. FC Schlüchttal besiegt SV Weil II. FC Wehr muss mit 1:1 beim FC Schönau zufrieden sein. "Joker" Nico Joos sichert dem FC Wallbach ein 1:1 gegen Spitzenreiter FC Wittlingen in der Nachspielzeit

FC Zell – SV Buch 2:1 (1:0). – Tore: 1:0 (4.) S. Rapp; 1:1 (57.) Vögele; 2:1 (69.) Kiefer. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z.: 130. – Mit der knappen Niederlage war der SV Buch gut bedient: „Wir können nicht jedes Mal so aufspielen, wie beim 3:3 gegen den VfR Bad Bellingen“, trug es Trainer Hägele mit Fassung, dass seine Elf keine guten Tag erwischte. So vergab der FC Zell nach der fürhen Führung durch Sebastian Rapp in der Folge etliche Chancen zum deutlicheren Sieg und war kurz irritiert, als den Gästen quasi aus heiterem Himmel durch Patrick Vögele der Ausgleich gelungen war. Zwölf Minuten später war Torjäger Ralf Kiefer zur Stelle und sorgte für den Sieg.

Bosporus FC Friedlingen – FC Erzingen 0:5 (0:3). – Tore: 0:1 (18.) D'Accurso; 0:2 (43.) Binzer; 0:3 (45.) D'Accurso; 0:4 (55.) Limani; 0:5 (82.) Uhl. – SR: Heiko Zehner (Sexau). – Z.: 100. – Bes.: Simanowski (FCE/26.) hält FE von Ali Kassem. – Nur kurz keimte die Hoffnung der Gastgeber, als Ali Kassem beim Stand von 0:1 zum Strafstoß – es war der 80. Elfer dieder Saison – antrat. Doch Kevin Simanowski hielt – wie schon kürzlich gegen Alexander Herbst vom FC Wittlingen – und war damit Garant für den Erzinger Kantersieg. Sandro D’Accurso hatte zuvor für Führung besorgt und traf nach dem 2:0-Zwischenstand durch Fabian Binzer, der erstmals in dieser Saison einnetzte, doppelt. Nach der Pause schraubten Shaban Limani und Felix Uhl das Ergebnis zum standesgemäßen 5:0-Sieg.

FC Wallbach – FC Wittlingen 1:1 (0:0). – Tore: 0:1 (77.) Lorenz; 1:1 (90.+2) Joos. – SR: Leonardo Vallone (Albbruck). – Z.: 150. – Gerade einmal fünf Minuten reichten Nico Joos, um dem Spitzenreiter den Nachmittag endgültig zu versauen. Bis der "Joker" in der Nachspielzeit zu 1:1 traf, hatte Gästetrainer Tiziano Di Domenico angesichts der mageren Vorstellung gehofft, dass "wir auch mal ein schlechtes Spiel gewinnen." Bis dahin hatte seine Elf nicht überzeugt und führte schmeichelhaft durch den Treffer von Richard Lorenz aus der 77. Minute. Als die Wallbacher schon an ihrem Glück zu zweifeln schienen und die vierte Niederlage in Folge kommen sahen, schlug Joos zu und rettete den hochverdienten Punkt.

FC Schlüchttal – SV Weil II 2:1 (0:1). – Tore: 0:1 (15.) Ismajli; 1:1 (55.) M. Kalt; 2:1 (70.) Baumgärtner. – SR: Uwe Müller (Höchenschwand). – Z.: 150. – Bes.: GR für M. Kalt (FCS/74.). – Drei Wechsel zur Pause brachten den Gastgebern die Wende und den verdienten sechsten Saisonsieg. En bloc kamen Elias Dörflinger für Florian Gampp, Dominik Gisinger für seinen Bruder Frederik sowie für Nico Reichardt kam Marvin Kalt, der zehn Minuten später zum 1:1 traf und so die Weichen stellte. Nun hatte der FC Schlüchttal die Partie im Griff, nachdem im ersten Durchgang die Weiler noch ihre geballte Routine aufs Feld bringen konnten. Spätestens nach Timon Baumgärtners 2:1-Siegtreffer war die Partie gelaufen. Der Aufsteiger verteidigte auch in Unterzahl – für Kalt war das Spiel nach Gelb-Rot (74.) schnell wieder zu Ende – die drei Punkte souverän.

FC Schönau – FC Wehr 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) Demirci; 1:1 (55./FE) Ranert. – SR: Mathias Heilig (Erzingen). – Z.: 100. – In einer wenig ansprechenden Partie holte sich der FC Wehr nach fünf Niederlagen in der Fremde endlich mal wieder einen Punkt. Andreas Ranert egalisierte per Foulelfmeter die durch Ismail Demirci erzielte Schönauer Führung.

TuSEfringen-Kirchen – FC Geißlingen 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 (7.) Jo. Bürgin; 1:1 (17.) Klotz; 1:2 (64.) M. Grießer; 2:2 (90.+8) Hilpuesch. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 110. – Georg Isele fehlten die Worte: "In der achten Nachspielminute kassieren wir den Ausgleich – eine Unverschämtheit, was hier ablief. Der Trainer des FC Geißlingen haderte vor allem mit dem Unparteiischen: "Ich habe ihn viel besser in Erinnerung. Der TuS Efringen-Kirchen war für uns heute nicht das Problem", zählt er die Benachteiligungen auf: "Vor Sven Brunners 1:0 war der Ball deutlich im Aus. Dann verweigert er uns einen klaren Foulelfmeter, zieht bei einer Tätlichkeit keine Rote Karte und lässt zur Krönung spielen, bis das 2:2 fällt." Isele war restlos bedient: "Ich bin wirklich stolz auf meine Mannschaft und deren Leistung." Ohne Pascal Bercher und Dominik Flum hatten die Geißlinger das 0:1 schnell weggesteckt. Erst gelang Patrick Klotz der Ausgleich, nach dem Wechsel besorgte Martin Grießer sogar die Führung. Die Punkte schienen im Sack, doch am Ende der langen Nachspielzeit traf Stefan Hilpuesch noch per Kopf für die Rebländer.