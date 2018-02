Leichtathletik Zwölf Medaillen für den Bezirk Hegau-Bodensee

Leichtathleten können in Mannheim überzeugen. Mädchen glänzen mit vier U-18- und U-20-Titeln bei den Badischen Hallenmeisterschaften in Mannheim.

Leichtathletik: Bei teilweise sehr kleinen Teilnehmerfeldern konnten sich die Bezirksathleten bei den Badischen Hallenmeisterschaften der U18 und U20 gut in Szene setzen und zwölf Medaillen holen. Vertreter von vier Bezirksvereinen nahmen teil.

Stark präsentierten sich vor allem die Mädchen. Alle vier Siege gingen auf ihr Konto. Mit Lisa Kramer (U18), die im Dreisprung mit der Einstellung ihrer Bestleistung von 11,97m überzeugte, und der Vizeweltmeisterin im Siebenkampf, Johanna Siebler (U20), die im Hürdenlauf mit 8,99s und im Kugelstoßen mit 13,13m siegte sowie im Hochsprung mit 1,55m Bronze holte, und Ella Buchner, die ihren Stabhochsprungrekord auf 3,40m schraubte, kommen drei der erfolgreichsten Athletinnen vom LC Überlingen. Buchner hofft, dass sie sich in den kommenden Wochen für die Deutschen Meisterschaften und den Kader qualifizieren kann.

Johanna Siebler (U20) liegt mit der Leistung im Kugelstoßen auf Platz zwölf der offiziellen Deutschen Bestenliste. Es war ihr erster Wettkampf mit der 4-kg-Kugel. Auch im Hürdenlauf konnte sie mit 8,99 sec knapp vor Katja Schwab (9,01sec) aus Stockach die Goldmedaille gewinnen. Die erfreulichste Leistung war die Bronzemedaille im Hochsprung mit übersprungenen 1,55m. Sie ist auf einem guten Weg, mit einer neuen Technik auch neue Höhen zu erreichen. Für Siebler bedeuteten diese Meisterschaften ein Trainingswettkampf, um zu sehen, wo sie derzeit steht. Sie konzentriert sich voll auf die Weltmeisterschaft im Sommer, umso erfreulicher waren die hervorragenden Leistungen.

Nicht weniger erfolgreich war Lisa Kramer (U18), die ihren Wettkampf dominierte und an diesem Tag mit Abstand die beste Dreispringerin war. Sie zeigte vier konstante Sprünge, die alle über 11,70m lagen und bewies einmal mehr, dass sie eine der besten Dreispringerinnen Deutschlands ist. Mit ihrer Siegesweite von 11,97m stellte sie ihre bisherige persönliche Bestleistung (PB) ein und liegt damit auf Platz drei der offiziellen Deutschen Bestenliste.

Kathrin Haselwander (U18) kam mit 11,47m im Kugelstoßen knapp an ihre PB heran und konnte sich so die Bronzemedaille sichern. Auch Erik Schatz (U20) wurde für seinen harten Kampf im 1500m Lauf mit der Bronzemedaille belohnt. Vier Runden konnte er sich gut hinter den Spitzenläufern halten, dann musste er jedoch abreißen lassen, da das hohe Tempo enorme Kraft kostete. 4:48,35 min waren für einen Hallenwettkampf für sein Niveau zufriedenstellend. Leon Gruber verpasste nach einem Beinahe-Sturz in 7,67 sec knapp das Finale. Die 4x200m Staffel (Kramer, Haselwander, Buchner, Siebler) konnte zwar ihr Rennen gewinnen, wurde jedoch aufgrund eines Wechselfehlers disqualifiziert.

Fünf Jungen von der LG Radolfzell starteten in ihren Spezialdisziplinen. Tom Bichsel (U18) überzeugte im Stabhochsprung mit der Einstellung seiner Bestleistung von 3,70m. Er zeigte sichere Sprünge bis dahin und auch die 3,80m waren nicht unerreichbar. Er musste aufgrund der Fehlversuche mit dem dritten Platz vorlieb nehmen, obwohl er höhengleich mit dem Zweitplatzierten war. Im zeitgleich stattfindenden Hochsprung wurde er mit 1,70m Vierter. Sprinter David Katterman wurde Siebter über 200m in 23,95s. Moritz Zähringer holte im 1500-m-Lauf die Silbermedaille in 5:05,67min. Auch die 4x200m-Staffel der LG Radolfzell mit David Katterman, Robert Fülle, Tom Bichsel und Moritz Zähringer wurde aufgrund eines Regelverstoßes nach dem Gewinn ihres Rennens disqualifiziert. Der U-20-Vertreter der LG Radolfzell, Alexander Hoch, wurde in 7,49s im 60m-B-Endlauf Zweiter. Im Weitsprung wurde er Vierter mit 5,76m und im Kugelstoßen holte er Bronze mit 11,85m. Mit diesen Leistungen zeigte sich der Mehrkämpfer zufrieden.

Erfolgreich für den TV Engen war Sabrina Strötzel. Die D-Kaderathletin siegte im Hochsprung mit 1,55m, wurde Zweite über 60m Hürden in neuer Bestzeit von 9,31s und belegte Rang drei im Weitsprung mit 5,02m. Der Zeitplan machte hier eine bessere Leistung zunichte, da Weitsprung und Hürdenlauf zeitgleich stattfanden.

Für die TG Stockach war Katja Schwab am Start. Sie holte Silber über 60m Hürden. Luzia Herzig (U23) vom TV Engen startete außer Konkurrenz im Stabhochsprung und übersprang nach technischen Problemen und leicht grippegeschwächt für sie nicht zufriedenstellende 3,60m.

Weitere Ergebnisse: WU18: 200m: 16. Magdalena Meßmer (TV Engen); 400m: 10. Magdalena Meßmer 68,20s, 12. Hanna Komin (TV Engen) 69,28s. (her)