Kunstrad Zweiter Platz beim Deutschland-Cup

Beim Deutschland-CUP im Kunstradsport in Mönchengladbach ergatterten sich Dennis Auer und Verena Müller des RMSV Nenzingen das erhoffte DM-Ticket für die Deutschen Hallenradsport-Meisterschaften in Hamburg.

Kunstradsport: Beim Deutschland-CUP im Kunstradsport in Mönchengladbach ergatterten sich Dennis Auer und Verena Müller (RMSV Nenzingen) das erhoffte DM-Ticket für die Deutschen Hallenradsport-Meisterschaften am 20./21. Oktober 2017 in Hamburg mit einem 2. Platz im 2er Kunstrad der offenen Klasse. Im 1er Kunstrad verpasste Dennis Auer mit Platz 8 die DM-Teilnahme um einen Platz. Auer kam zwar ganz gut durch das Programm, musste allerdings Prozentabzüge bei den Drehungen in Kauf nehmen. Ein Sturz hatte ihn wertvolle Zeit gekostet, so dass am Ende 2,5 Punkte fehlten.

Im 2er lief es dann am Nachmittag für die beiden Nenzinger besser als erwartet. Sie begannen gut und brachten die ersten Übungen zügig durch. Nur das Paar Füssel-Schwendemann (Gutach) zog mit 108,78 Punkten an Auer und Müller vorbei. Somit sprang die erneute DM-Teilnahme und ein nicht erwarteter 2. Platz für das Duo heraus. (ws)