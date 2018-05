Tischtennis Zweimal Silber für Senioren aus dem Bezirk

Georg Winkler (TTC Mühlhausen) und Rolf-Dieter Loss (TTC Singen) überzeugen bei der Deutschen Meisterschaft in Dillingen.

Tischtennis: Für den Bezirk Bodensee gingen mit Georg Winkler (TTC Mühlhausen) und Rolf-Dieter Loss (TTC Singen) zwei Routiniers in den Altersklassen HE50 und HE60 in Dillingen bei den deutschen Meisterschaften der Senioren an die Platten.

Winkler musste im Einzel in einer starken Gruppe bereits nach der Vorrunde die Segel streichen, kam im Doppel jedoch mit Frank Hessenthaler (NSU Neckarsulm) überraschend ins Endspiel. Dort warteten die favorisierten Andreas Krämer (TuS Fürstenfeldbruck) und Norbert Schölhorn (SpVgg Westheim), die sich mit 3:0 durchsetzten. Trotzdem ist Silber für Winkler ein herausragendes Ergebnis.

Rolf-Dieter Loss vom TTC Singen überzeugte in den Gruppenspielen und zog verdient nach drei Siegen ohne Niederlage in die K.o.-Runde ein. Mit zwei Siegen erreichte Loss mit dem Halbfinaleinzug ebenfalls ein Top-Ergebnis. Dort unterlag er dem späteren Titelträger Manfred Nieswand (TTC Schwalbe Bergneustadt) mit 0:3. Im Doppel schaffte Loss mit Bernhard Bürgin den Einzug ins Endspiel, das das Duo knapp mit 2:3 gegen Rainer Kürschner (TTC Tiefenlauter)/Manfred Nieswand (TTC Schwalbe Bergneustadt) verlor. (as)