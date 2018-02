Telemark Zwei fünfte Plätze für Kathrin Reischmann

Beim Telemark-Ski-Weltcup am Oberjoch (Allgäu), über den das ZDF umfangreich berichtete, war auch die Steißlingerin Kathrin Reischmann, die für den Ski-Club Gottmadingen startet, am Start.

Am ersten Tag schaffte sie mit dem fünften Platz ihr bislang bestes Ergebnis in einem Weltcup-Sprint und war damit beste beste deutsche Teilnehmerin. Tags darauf konnte sie sich für die Endläufe qualifizieren und dort bis ins Viertelfinale vorfahren. Mit den drei anderen im Viertelfinale ausgeschiedenen Athletinnen teilte sie sich hier ebenfalls den fünften Platz. Im Parallel-Sprint, bei dem zwei Fahrer in parallel gesteckten Läufen direkt gegeneinander antreten, war für Reischmann das Erreichen des Halbfinales greifbar nahe. Nach einem zu weit geratenen Sprung konnte die Steißlingerin ihren deutlichen Vorsprung allerdings nicht mehr halten. Die nächsten Rennen stehen für Reischmann in Rjukan (Norwegen) an. Bild: privat