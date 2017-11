Fußball-Verbandsliga Zwei dicke Brocken und eine Wundertüte für Verbandsliga-Trio

Mit Offenburg und Freiburg haben der FC 03 Radolfzell und der FC Singen 04 schwere Gegner vor der Brust. Der 1.FC Rielasingen-Arlen tritt in Bad Dürrheim an

FC 03 Radolfzell – Offenburger FV (Samstag, 14.30 Uhr, Mettnau-Stadion). – Nach dem Heimspiel vergangene Woche gegen Lörrach-Brombach hat der FC 03 Radolfzell am Samstag ein weiteres Mal Heimrecht. Gast ist der Offenburger FV, eine der besten Mannschaften in der Verbandsliga. Die Gäste aus der Ortenau reisen als Tabellendritter an den Bodensee, haben jedoch schon neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Will man diesen noch erreichen, sollten in Radolfzell unbedingt drei Punkte her.

Gästetrainer Kai Eble ist sich aber sicher, dass am Samstag sein Team angeschlagen in Radolfzell auflaufen wird. Dafür gibt’s triftige Gründe: die äußerst strapaziöse Englische Woche mit dem Derby vergangenen Samstag gegen Lahr (1:1) und dem Pokal-Viertelfinale am Mittwoch in Villingen (1:3) und dann noch die lange Fahrt an den Bodensee. Eble wäre natürlich ein Heimspiel lieber gewesen nach dieser harten Woche, er gibt sich aber auch gleich kämpferisch: "Wir wollen unsere Serie von sieben ungeschlagenen Spielen fortsetzen und nach Möglichkeit dreifach punkten."

Doch davon wird sich der FC Radolfzell sicher nicht erschrecken lassen, da der Gast aus Offenburg zur Zeit Probleme mit der Chancenverwertung aufweist, in den letzten drei Spielen nur vier Tore erzielen konnte. Hier sollte der FCR seine Chance sehen: Steht die Defensive gut, sind die Mettnauer mit Stricker und Krüger im Sturm immer für ein Tor gut. Radolfzell steht nach 13 Spielen genau in der Mitte der Tabelle, hat 17 Punkte und ein Torverhältnis von 20:21 (-1). Man konnte von den 13 Spielen vier gewinnen, vier gingen verloren und fünf Partien endeten unentschieden. Somit sollte der FC 03 Radolfzell am Wochenende mindestens einen Teilerfolg feiern, will man in der Tabelle weiter im gesicherten Mittelfeld stehen, geht es doch nächste Woche zum Tabellenführer nach Linx. Auf den ersten Abstiegsplatz sind es schließlich nur drei Punkte. Bei den Gästen wird Innenverteidiger Nico Schlieter wegen Urlaub fehlen, und Luca Ernst ist noch gesperrt. (km)

FC Bad Dürrheim – 1.FC Rielasingen-Arlen (Samstag, 14.30 Uhr). – FC Bad Dürrheim gegen 1.FC Rielasingen-Arlen: in der Verbandsliga immer ganz enge Spiele. Dreimal siegten die Hegauer, einmal die Schwarzwälder – immer mit einem Tor Unterschied. In der vergangenen Saison gab es dann zweimal ein Unentschieden. Beide Mannschaften bekommen derzeit einfach keine Konstanz in ihre Leistungen.

Besonders der FC Bad Dürrheim überrascht regelmäßig positiv wie negativ. Die letzten drei Spiele waren fast schon sinnbildlich – Kantersieg in Stadelhofen, Heimniederlage gegen den 1.SV Mörsch und dann eine mühevolles Unentschieden in Neustadt. Die Gastgeber mussten vor der Saison allerdings zwei ganz wichtige Leistungsträger abgeben. Mit Christian Braun wechselte ein starker Offensivspieler zum SV Zimmern und mit Yannick Bartmann der Abwehrstabilisator nach Neckarems. Andererseits konnte man mit Ali Sari vom FC 08 Villingen und mit Mustafa Akgün (bisher neun Saisontore) starke Offensivkräfte in die Salinenstadt locken. Der gebürtige Tuttlinger Akgün stand zuvor bei türkischen Zweitligisten Sakaryaspor unter Vertrag und kehrte als vertragsloser Spieler nach Bad Dürrheim zurück.

Beim 1.FC Rielasingen-Arlen war man zuletzt mit der Leistung und dem Ergebnis gegen den SV Endingen sehr zufrieden. Überhaupt sind die Hegauer zuhause bisher auf einem guten Weg, Probleme gibt es hauptsächlich in der Fremde. Bereits fünf Auswärtsniederlagen stehen zu Buche, da fehlte des Öfteren auch die Balance zwischen Offensive und Defensive, auch wenn die Leistung bei der letzten Auswärtsniederlage beim Freiburger FC prinzipiell gestimmt hat. Personell haben die Rielasinger allerdings weiter Probleme. Mit Gian-Luca Wellhäuser fehlt ein Spieler, der mit seiner Schnelligkeit, gerade auswärts, immer wieder in die Spitze vorstoßen kann. Robin Niedhardt fehlte zuletzt grippekrank, während Veysel Kayantas und Frank Stark immer noch verletzt sind. (te)

Freiburger FC – FC Singen 04 (Samstag, 14.30 Uhr, Dietenbach-Sportpark). – Trotz teils guten Leistungen zuletzt haben die Singener eine kleine Negativserie hingelegt und warten nun seit vier Spielen auf Punkte. Gerade in dieser Phase kommt es am Samstag zum Duell gegen den Freiburger FC.

Die Gastgeber marschieren zusammen mit dem SV Linx unangefochten Richtung Oberliga. Die Breisgauer mussten in dieser Saison lediglich zwei Unentschieden hinnehmen, ansonsten stehen nur Siege auf dem Konto. Die Offensivkraft des FFC ist beeindruckend, das zeigt sich auch beim Blick auf das Torverhältnis: Die Breisgauer haben die meisten Treffer erzielt (50) und nur 15 Gegentore bekommen.

Dagegen haben die Singener immer noch mit Personalproblemen zu kämpfen, was die Hohentwieler aber nicht als Ausrede gelten lassen wollen. „Natürlich sind die Freiburger haushoher Favorit in diesem Spiel“, erklärt Singens Sportvorstand Michael Zinsmayer, fügt aber hinzu: „Wir müssen uns so teuer wie möglich verkaufen, dann werden wir sehen, zu was es am Ende reichen wird“. (mab)