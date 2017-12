Handball Zwei deutliche Heimniederlagen für HSG Mimmenhausen-Mühlhofen und SG Rielasingen/Gottmadingen

Die HSG Mimmenhausen-Mühlhofen unterliegt dem Landesliga-Tabellenführer HSG Freiburg, die SG Rielasingen/Gottmadingen verliert gegen den Zweiten SG Gutach/Wolfach.

Handball, Landesliga

SG Rielasingen/Gott.

SG Gutach/Wolfach

18:28 (10:11)

Trotz eines erneut sehr dünn besetzten Kaders spielte der Tabellenletzte SG Rielasingen/Gottmadingen bis zur 35. Minute gut mit und machte der favorisierten SG Gutach/Wolfach das Leben schwer. Allerdings wurden die ersten Minuten der Partie, wie schon so oft in dieser Saison, völlig verschlafen. Der Tabellenzweite aus dem Schwarzwald zog bis zur 10. Minute auf 1:5 davon, ehe Dominik Bechtold in der 14. Minute zum 2:5 traf. Nach einer Auszeit fand Rielasingen/Gottmadingen besser ins Spiel und drehte die Partie. Die neuen Abläufe, die unter der Woche trainiert wurden, rissen Lücken in die Gästewehr, und so traf vor allem Tobias Lutsch immer wieder aus dem Rückraum. Dank zwei schneller Tore von Dennis Löchle und eines sehr gut aufgelegten Jürgen Schatz im Tor der Gastgeber ging die SG in der 22. Minute sogar mit 8:7 in Führung. Bis zur Pause (10:11) wechselte die Führung ständig, und das Spiel war ausgeglichen.

Schon da war klar, dass Rielasingen/Gottmadingen das Tempo der ersten Halbzeit ohne Wechseloptionen nicht über volle 60 Minuten gehen könnte. Fünf Minuten bot das Schlusslicht den stärker aufspielenden Gästen noch Paroli, ehe die Kraft ausging und der Spielfluss stockte. Nun taten sich die Hegauer gegen die etwas offensivere Abwehr der Gäste schwer. In der 45. Minute stand es bereits 14:20. In der Schlussviertelstunde baute die SG Gutach/Wolfach den Vorsprung weiter aus bis zum 18:28-Endstand.

„Sicherlich hat uns in Halbzeit zwei die Kraft und auch die Kondition gefehlt. Aber in dieser Liga ist es fast unmöglich, mit sechs Spielern durchzuspielen. Wären hier mehr Wechseloptionen vorhanden gewesen, hätten wir das Spiel sicher noch länger offen gestalten können. Dennoch bin ich heute stolz auf meine Jungs“, sagte der Hegauer Trainer Dominik Garcia. „Im Gegensatz zum Spiel in Oberhausen haben wir uns nicht hängen lassen, sondern mit den wenigen Spielern gekämpft und es den Gästen so lange wie möglich schwer gemacht.“ (tl)

SG Rielasingen-Gottmadingen: Schatz (Tor); Lutsch (9), Frank (2), Keßler (2), Bechtold (1), Partenheimer (2), Löchle (2), Vogt, Jäckle.

HSG MM

HSG Freiburg

25:32 (11:15)

Ohne Chance blieb der Südbadenliga-Absteiger HSG Mimmenhausen-Mühlhofen im letzten Heimspiel des Jahres gegen den Tabellenführer HSG Freiburg. Von Beginn an spielten die Gäste druckvoll und ließen keinen Zweifel daran aufkommen, dass nur ein Sieg für sie zählt. So führten die Breisgauer von der ersten Minute an. Nach ausgeglichenen 14 Minuten setzten sich die Freiburger von 6:6 auf 6:10 ab. Diese beruhigende Vier-Tore-Führung nahmen sie auch mit in die Pause (11:15).

Nach der Halbzeit distanzierten sich die Gäste weiter von der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen (14:22/37.) Aber dann, den sicheren Sieg vor Augen, häuften sich die Freiburger Unkonzentriertheiten. Die Gastgeber kamen zu einigen schnellen Toren und verkürzten auf 19:24 (44.). Bärenstark zeigte sich Simon Jegler im Tor der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen. Ohne ihn wäre die Niederlage für die Gastgeber höher ausgefallen, aber auch so zogen die Gäste bis zum Schlusspfiff wieder auf sieben Treffer davon. (tav)

HSG Mimmenhausen-Mühlhofen: Jegler, Keller (Tor); R. Schlegel, Schweda (3/2), Boitor (1), Schwiepert, Maier (4), Hosu (4), H. Schlegel (1), Walther (5), F. Kugler (5/2), D. Kugler (2), Kornetzky.