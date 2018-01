vor 17 Stunden SK Laufsport Zwei Testläufe in Überlingen

Zum vierten Mal veranstaltet MCD Sportmarketing am 1. Mai in Überlingen den Lake Estates Halbmarathon. Die Nachfolgeveranstaltung des Überlinger Altstadtlaufs findet mit einem vom Deutschen Leichtathletik Verband vermessenen, flachen, schnellen und sehr beeindruckenden Lauf direkt am Bodenseeufer statt. Start und Ziel ist auf dem Landungsplatz.