Handball Zwei Abgänge vor der Winterpause beim SV Allensbach

Zoe Ludwig und Selin Gaus verlassen den SV Allensbach, Peter Liebl gibt sein Amt als Sportvorstand der Drittliga-Handballerinnen ab.

Frauenhandball, 3. Liga: Kurz vor der nahenden Winterpause, die nur noch ein Spiel entfernt ist, müssen die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach zwei Abgänge aus ihren Reihen verkünden. Rückraumspielerin Selin Gaus und der erst in dieser Saison auf der Torhüter-Position gekommene Neuzugang Zoe Ludwig verlassen die Mannschaft vom Bodensee wieder und stehen im letzten Spiel dieses Jahres am 16. Dezember gegen die FSG Waiblingen/Korb II bereits nicht mehr im Kader.

Dabei war Neuzugang Zoe Ludwig noch nicht lange bei der Drittliga-Mannschaft aus Allensbach, kam erst im Sommer frisch von der SG Steinbach/Kappelwindeck an den Riesenberg, um hier den Abgang der langjährigen SVA-Keeperin Steffi Neumann, die ihre Handballkarriere zum Ende der letzten Saison beendet hatte, zu kompensieren und mit dem Nachwuchs den Einzug in die A-Jugend-Bundesliga zu schaffen. Letzteres gelang Ludwig gemeinsam mit ihren neuen Mannschaftskolleginnen auch. Das junge Allensbacher Team, trainiert von Claus Ammann und Sonja Pannach, zog in die höchste deutsche Spielklasse ein. Dort überzeugte die Truppe weiterhin und erreichte die Zwischenrunde, die im Januar 2018 stattfindet. Zoe Ludwig wird dann jedoch nicht mehr im Tor stehen. Die 18-Jährige, die zukünftig für den Allensbacher Ligakonkurrenten HSG Freiburg spielt, wird auch den Kader der A-Jugend verlassen.

Die Gründe dafür sind die gleichen wie bei der bereits seit eineinhalb Jahren beim SV Allensbach aktiven Selin Gaus: zu wenig Spielzeit in der 3. Liga. „Wir konnten beiden keine Einsatzzeiten garantieren, beide wollten jedoch Handball spielen“, kennt der Allensbacher Teamchef Oliver Lebherz die Gründe für den Wechsel. „Selin hat versucht, das Beste daraus zu machen, sie wollte natürlich jedoch mehr spielen“, schildert Lebherz die Situation der 22-Jährigen, die zum TuS Steißlingen in die Südbadenliga wechselt.

Ähnlich erging es auch Zoe Ludwig, wie Trainerin Sandra Reichmann weiß: „Sie ist eine junge und talentierte Spielerin, die darauf brennt zu spielen.“ Von der HSG Freiburg hat sie nun ein attraktives Angebot bekommen. Trotz Ludwigs Abgang will der Allensbacher Torwarttrainer Peter Liebl am System mit drei Torhüterinnen festhalten. „Wir wollen weiterhin mit drei Torhüterinnen arbeiten und gerne ein junges Talent integrieren“, so Liebl.

Überraschend kamen die Wechsel für das Allensbacher Trainerduo nicht, die Kommunikation im Vorfeld war gut: „Wir sind offen mit dem Thema umgegangen und haben für die Situation der beiden Verständnis“, sagt Lebherz. Trainerin Reichmann wünscht den Abgängen „natürlich alles Gute“.

Neben den Abgängen der Spielerinnen kommt es zu einem weiteren Wechsel. Peter Liebl, der das Amt von Martin Greinert Anfang 2017 übernommen hatte, wird zukünftig nicht mehr Sportvorstand sein. „Sportvorstand, Torwarttrainer und der Job, da bleibt nicht viel Zeit für die Familie“, sagt der 43-Jährige, der weiterhin Torwarttrainer sein wird. Seine Aufgaben als Sportvorstand werden vorerst innerhalb der HSA-Vorstandschaft aufgeteilt.