Fußball Zu wenig Wind im Sturm beim SC Konstanz-Wollmatingen

Der abstiegsgefährdete SC Konstanz-Wollmatingen trifft auch unter seinem neuen Trainer José Sendra Meffort zu selten in der Fußball-Landesliga.

Fußball-Landesliga: Fußball ist so erfolgreich, weil es ein einfaches Spiel ist. Das Runde muss eben ins Eckige. Und auf der anderen Seite muss man genau das beim Gegner verhindern. Um Punkte zu sammeln, sollte man aber beim Treffen eine Spur erfolgreicher sein als beim Verhindern. Und genau da beginnt das Problem beim SC Konstanz-Wollmatingen. Die Abwehr kann sich ja sehen lassen, 29 Gegentreffer sind eine Quote, die für die obere Tabellenhälfte reichen müsste. Tabellennachbar FC Hilzingen durfte schon doppelt so oft den Anstoß üben.

Allerdings: Die Konstanzer treffen kaum. Nur 15 Tore in 18 Spielen – in den überbezirklichen Ligen in Südbaden ist nur der nicht konkurrenzfähige SV Solvay Freiburg mit zehn Treffern harmloser. Lediglich zwei Punkte hatte der SC nach dem zwölften Spieltag auf dem Konto und dabei neun Treffer erzielt. Dann kam der Trainerwechsel: José Sendra Meffort beerbte Mohamed Karaki und es schien aufwärts zu gehen. Sieben Punkte wurden in den vier Spielen vor der Winterpause eingefahren und fünf Tore erzielt. Obwohl die Testspiele in der Vorbereitung eher durchwachsen verliefen, zeigte sich der neue SC-Coach zuversichtlich, die Sturmflaute abstellen zu können.

Zwei Spieltage später ist der Optimismus gebremst. Nach zwei Partien gegen Teams in unmittelbarer Nachbarschaft, deren Abwehr bis dahin mindestens 40 Gegentreffer zuließen. Und dennoch gelang dem SC Konstanz-Wollmatingen in den 180 Spielminuten nur ein Treffer. Zu wenig, um den Aufwärtstrend zu unterstreichen; zu wenig, um entscheidend Boden gut zu machen. Denn wer gegen den SC Markdorf (42 Gegentore) und die DJK Villingen (43) nur einmal trifft, der wird sich in den Spielen gegen den FC 08 Villingen II (16), den FC Furtwangen (26), den FC Schonach (27) und Tabellenführer SC Pfullendorf (16) ungemein schwer tun.

Und da sich die Lage in der Verbandsliga zunehmend verschlimmert – der FC Neustadt verliert das rettende Ufer aus dem Blick, der FC Singen 04 präsentierte zuletzt in Radolfzell einen Kader, der kaum als verbandsligatauglich eingestuft werden kann, und beimFC Bad Dürrheim sorgte eine Krise vor der Winterpause auch für abwanderndes Personal, was die Lage im Allgemeinen selten verbessert –, muss man mit zwei, vielleicht sogar drei Absteigern aus der Verbandsliga rechnen, sodass wohl vier Vereine die Landesliga in Richtung Bezirksliga verlassen müssen.

Da bringt es aus Konstanzer Sicht wenig, wenn er mit dem FC Hilzingen die Rote Laterne hin und her tauscht. Das Ziel müsste lauten: Rang zwölf in der Endabrechnung. Das sind zwar nur fünf Punkte, doch die Konkurrenz wird während der vier schweren Spiele der Konstanzer das Punkten ja nicht einstellen. Und ausgerechnet jetzt kommt am Samstag mit dem FC 08 Villingen II ein Team, das einen beeindruckenden Lauf hat: sieben Siege in den vergangenen sieben Spielen – und 36 Tore erzielt!