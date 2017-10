Fußball Zittersieg für Hegauer FV

Die Oberliga-Fußballerinnen des Hegauer FV sind trotz einer schlechten Leistung gegen die SG Au-Wittnau im SBFV-Pokal eine Runde weiter.

Fußball, SBFV-Pokal der Frauen, 1. Runde

SG Au-Wittnau

Hegauer FV

3:4 (2:3)

So eng ging es für den Rekord-Pokalsieger schon lange nicht mehr zu. Es war ein hartes Stück Arbeit nötig, ehe der enttäuschende Hegauer FV gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Landesligisten aus Au-Wittnau in die zweite Runde des SBFV-Pokal einziehen konnte.

Dabei begann das Spiel für den Hegauer FV optimal. Nadine Grützmacher erzielte per Distanzschuss aus halblinker Position die frühe Führung (2.). Fast spiegelverkehrt das 0:2 (4.) durch Tabea Griß, diesmal aus halbrechter Position. Anstatt nun mit der frühen Führung im Rücken befreit weiter druckvoll nach vorne zu spielen, verschleppten die Hegauerinnen das Tempo und agierten viel zu pomadig. Die Gastgeberinnen erholten sich zunehmend vom frühen Rückstand und zeigten ein sehr engagiertes Zweikampfverhalten. In der 11. Minute erreichte ein Eckball Melanie Schuldis, die den Ball völlig frei per Kopfball ins Gästetor beförderte. Carina Walde sorgte nach Eckball von Tabea Griß für das 1:3 (24.). Doch das Spiel der HFV-Elf verbesserte sich nicht, ganz im Gegenteil. Die SG-Elf kämpfte dagegen um jeden Meter und wurde belohnt. Sarina Asal nahm Maß und traf mit einem 25-Meter-Freistoß zum 2:3 (34.). In der 38. Minute klärte SG-Torhüterin Tanja Zähringer in einer starken Aktion vor HFV-Spielführerin Luisa Radice.

Im zweiten Abschnitt zeichneten sich zunächst beide Torhüterinnen mit guten Paraden aus. Luisa Radice erzielte dann aus spitzem Winkel das 2:4 (56.). Beim dritten Standardtor der Heimelf per Freistoß aus gut 30 Meter durch Valerie Friedrich sah HFV-Torhüterin Keller sehr unglücklich aus (59.). Aber auch ihre Mitspielerinnen machten keine bessere Figur auf dem Platz. Stückwerk und Krampf bestimmten das Spiel der Hegauerinnen. In der 63. Minute landete ein Schuss von Luisa Radice an der Querlatte des SG-Tors. Von einem Zwei-Klassen-Unterschied war weiter nichts zu sehen. Au-Wittnau setzte die HFV-Elf im Mittelfeld unter Druck. Glück hatte der HFV, dass ein Distanzschuss in der 70. Minute knapp neben das Tor ging. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Offensivaktionen, richtig gefährlich wurde es aber nur, als eine Flanke von Nadine Grützmacher knapp neben dem langen Pfosten landete.

Am Ende sicherte sich der Hegauer FV als Favorit mit deutlichen Defiziten einen knappen und äußerst glücklichen Sieg, wendete die Überraschung noch einmal ab und erreichte die nächste Pokalrunde. (roe)

Hegauer FV: Keller, Hirt, Ronecker, Fleig (46. Knisel), Sauter (71. Hahn), Griß, Kaiser, Grützmacher, Becker, Walde (46. Geßner), Radice. – Tore: 0:1 (2.) Grützmacher, 0:2 (4.) Griß, 1:2 (11.) Schuldis, 1:3 (24.) Walde, 2:3 (34.) Asal, 2:4 (56.) Radice, 3:4 (59.) Friedrich. – SR: Krause (Schliengen). – Z: 100.

Weitere Pokal-Ergebnisse

Frauenfußball, 1. Runde

FC Uhldingen – FC Pfohren 3:0

SV Deggenhausertal – SV Nollingen 4:1

TSV Aach-Linz – FC Hohentengen 3:6