Fußball Woche der Wahrheit für Hegauer FV

Frauenfußball, Oberliga: SV Hegnach – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – Nach neun Siegen in Folge kommt nun eine Art Woche der Wahrheit auf die Hegauerinnen zu. Sie treffen nacheinander auf die beiden Teams, gegen die sie in der Hinrunde ohne Sieg geblieben waren. Gegen Hegnach gab es das einzige Remis der Saison, gegen Derendingen, in der nächsten Woche zu Gast, die einzige Niederlage. Michael Rösch, Sportlicher Leiter beim HFV: „Sowohl gegen Hegnach als auch gegen Derendingen haben wir etwas gut zu machen.“

Das Top-Spiel wird also zur ersten echten Standortbestimmung. Zwei Punkte Vorsprung hat die HFV-Elf, bekommt es aber mit der derzeit besten Defensive der Liga zu tun. Die SVH-Abwehr hat in zwölf Spielen nur sieben Gegentore kassiert. Weil der Gastgeber in Top-Besetzung antreten kann, rechnet er sich etwas aus. Man darf auf die taktische Ausrichtung gespannt sein, speziell wenn die sicherste Abwehr auf die beste Offensive der Liga trifft. Hegnach ist in allen Mannschaftsteilen sehr ausgeglichen besetzt, hat eine gute Raumaufteilung, ein genaues Passspiel und ein schnelles Umschaltspiel.

Nach der eher durchschnittlichen Leistung beim Arbeitssieg gegen den FC Freiburg-St. Georgen möchte der HFV wieder an jene Leistung beim 4:1 gegen Niefern anknüpfen. Da hat die Elf gezeigt, wie man gegen eine kompakte und gut organisierte Abwehr erfolgreich spielt. Aber Spielführerin Luisa Radice und Nadine Grützmacher sind angeschlagen, konnten nicht trainieren. Alle anderen sind fit. Geschlossen, diszipliniert, leidenschaftlich und mit dem Selbstbewusstsein von neun Siegen in Folge wird der Hegauer FV in das Spitzenspiel gehen und alles daran setzen, die Siegesserie auszubauen.

Für das Frauen-Verbandsligateam beginnt die Rückrunde am Sonntag um 14.00 Uhr beim Tabellenführer Freiburg-Zähringen. Die U-17-Juniorinnen spielen heute (Oberliga) um 14 Uhr beim FV Löchgau.