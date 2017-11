Handball Wieder viel Lob, wieder keine Punkte für HSG Konstanz

Die Konstanzer Zweitliga-Handballer verlieren trotz starker Leistung 26:30 gegen den Bergischen HC.

Handball, 2. Bundesliga: HSG Konstanz - Bergischer HC 26:30 (10:13)

Die Samstagabende der HSG Konstanz glichen sich zuletzt meist wie ein Ei dem anderen. Hier die Kurzform: stark gespielt, Lob von allen Seiten, keine Punkte, weiter Abstiegskampf. Die Leistung stimmte fast immer, die Konstanzer kämpften bravourös, nur die Gegner waren die falschen. Auf der anderen Seite des Feldes standen in den vergangenen Wochen vier Teams aus den Top Acht der Liga. Unterbrochen wurde diese Serie nur vom Heimspiel gegen den Wilhelmshavener HV, der wie die HSG um den Klassenerhalt kämpft und gegen den die Konstanzer prompt ihren zweiten Sieg holten.

Nun waren sie vor 1200 Zuschauern wieder nur Außenseiter gegen einen schier übermächtigen Gegner. „Wir dürfen gegen einen Erstligisten spielen“, hatte Trainer Daniel Eblen vor der Begegnung gegen den Bergischen HC gesagt. Schließlich hatte der prominent besetzte Tabellenführer vor nicht einmal einem halben Jahr noch tatsächlich gegen Kiel und Flensburg um Punkte gekämpft. Nur wegen des Torverhältnisses war die Mannschaft aus Wuppertal und Solingen abgestiegen. Nun war sie mit acht Nationalspielern zu Gast bei der personell gebeutelten HSG, bei der Stefan Hanemann trotz einer Muskelverletzung im Tor stand, da der zweite Keeper Konstantin Poltrum wegen einer Handblessur fehlte.

Gegen diesen gefühlt erstklassigen Kontrahenten, der mit 13 Siegen in Serie in die Saison gestartet war und über einen Etat verfügt, der den Konstanzern den Spielbetrieb für mehrere Jahre sichern könnte, begannen die Gastgeber ehrfürchtig. Nach zehn Minuten stand es 1:6. Die Gäste nutzten die Anfangsminuten eindrucksvoll für Werbung in eigener Sache. Besonders die Internationalen Fabian Gutbrod (Deutschland), Linus Arnesson (Schweden) und Bogdan Andre Criciotoiu (Rumänien) bekam die HSG zunächst kaum in den Griff. Es war nicht so, dass die Konstanzer nicht auch zu Abschlüssen gekommen wären, aber hinten stand beim BHC der frühere deutsche Junioren-Nationaltorhüter Christopher Rudeck, der erst nach neun Minuten einen Gegentreffer zuließ. „Der hat am Anfang wahnsinnig gut gehalten“, schwärmte auch Eblen, dessen Mannschaft langsam ihren Respekt ablegte.

Mit jedem eigenen Tor und jeder von Hanemanns acht Paraden vor der Pause wuchs das Selbstvertrauen der Mannschaft vom Bodensee. Der BHC baute seinen Vorsprung zwar auf sechs Treffer aus (5:11), doch die Konstanzer kamen dem Favoriten immer näher, ehe es beim Stand von 10:13 in die Kabinen ging. Die HSG ließ in den zwölf Minuten vor dem Seitenwechsel nur noch zwei Gegentore zu. So konnte es weitergehen.

Und es ging tatsächlich so weiter. Keine drei Minuten waren im zweiten Abschnitt gespielt, da betrug der Rückstand nur noch ein Tor (12:13). Als Hanemann nach einer Parade im Liegen Fabian Schlaich auf die Reise schickte, der Sebastian Bösing zum 16:16 bediente, tobten die HSG-Fans. Sie bekamen endlich das, was sie sich gewünscht hatten: eine hochklassige Partie zweier Teams auf Augenhöhe und die kleine Hoffnung auf eine große Überraschung. „Es war ein tolles Spiel“, sagten wortgleich sowohl Daniel Eblen als auch sein Gegenüber Sebastian Hinze.

Die Konstanzer kämpften wieder einmal mit allem, was sie hatten. „Wir haben uns reingebissen, das war eine Willensleistung“, sagte Eblen. Der Bergische HC hielt mit all seiner Erfahrung und individuellen Klasse dagegen. Und die gab schließlich den Ausschlag. Bald war die Führung der Gäste wieder auf drei Treffer angewachsen (17:20/41.), und dieses Mal sollte der BHC den Vorsprung nicht mehr hergeben. Abgeklärt brachte die Mannschaft die Schlussminuten über die Runden, während bei den Gastgebern die Kräfte schwanden. „Ich bin sehr froh, dass wir diese schwere Auswärtspartie positiv bestreiten konnten“, sagte BHC-Coach Hinze.

Nach der letztlich etwas zu deutlich ausgefallenen 26:30-Niederlage war es wieder einmal soweit: Die HSG Konstanz wurde von den Fans bejubelt und stand erneut mit leeren Händen da, was aber kaum einen grämte, zu stark war der Gegner. „In den letzten drei Spielen hatten wir eine gewisse Konstanz drin. Ich hoffe, dass wir die auch Anfang Dezember in den Spielen haben, in denen wir Punkte holen können“, sagte Daniel Eblen. Vor den Partien gegen Teams auf Augenhöhe steht allerdings noch ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellenvierten VfL Lübeck-Schwartau auf dem Programm. Nicht auszuschließen, dass es danach erneut heißt: stark gespielt, Lob von allen Seiten, keine Punkte, weiter Abstiegskampf.

HSG Konstanz: M. Wolf, Herrmann, Hanemann (Tor); Schlaich (1), Riedel (7), T. Wolf (2), Kaletsch (5/1), Krüger, Maier-Hasselmann (2), Gäßler (1), S. Löffler, Jud, Berchtenbreiter (4), Schwarz, Bösing (2), Klingler (2). – Bergischer HC: Rudeck, Boieck (Tor); Bettin, Darj, Petrovsky (1), Gunnarsson (6/5), Nippes (1), Kotrc (3), Artmann, Babak (3), Gutbrod (7), Arnesson (6), Criciotoiu (3). – Z: 1200.

Chris Berchtenbreiter nach dem Topspiel gegen den Bergischen HC: "Ganz chancenlos waren wir nicht"

„Das macht mich richtig traurig“

Nicht belohnt wurde der gute Auftritt von Stefan Hanemann. Nach der Niederlage gegen den Bergischen HC stand der Konstanzer Torhüter Rede und Antwort

Herr Hanemann, nach einem Fünf-Tore-Rückstand schaffte die HSG Konstanz zweimal den Ausgleich. Hatten Sie da das Gefühl, dass die Partie kippen und die Sensation möglich sein könnte?

Ich war sogar der festen Überzeugung, dass wir das schaffen würden. Wir sind ganz schlecht gestartet und es kam einfach nicht die Emotion auf, weil wir es neun Minuten nicht geschafft haben, das erste Tor zu erzielen. Als uns das gelungen ist, kam diese dann auf. Langsam wurde es ein ausgeglichenes Spiel und wir haben gemerkt, dass wir mithalten können. Nach der Pause kamen wir alle mit der Überzeugung raus, dass hier noch etwas geht. Und wir legen direkt drauf – zum Unentschieden.

Warum hat es dann doch nicht gereicht?

Man muss es einfach schaffen, das, was die letzten 20 Minuten zuvor gut war, mal durchzuziehen und die Chancen zu verwerten. Rudeck hat natürlich super gehalten, aber wir hatten ja das Mittel gefunden und er sein zwischenzeitliches Tief. In diesem Moment stehen dir alle Türen offen, du spielst voller Emotionen – und dann klappt es nicht. Du kommst wieder ran, aber wir haben wieder eine Phase, in der wir mehrere Möglichkeiten hintereinander verschenken und sofort die Tempogegenstöße kassieren. Am Ende macht es mich richtig traurig, dass wir es nicht geschafft haben, uns zu belohnen.

Dennoch war die Leistung gegen den großen Favoriten beachtlich.

Darauf kommt es nicht an. Im Endeffekt haben wir keine Punkte. Ich würde in Zukunft lieber hören, dass wir bescheiden gespielt, aber gewonnen haben, statt umgekehrt. Wir müssen gegen die ganzen Topteams in den letzten Wochen nicht gewinnen – aber wenn man es kann, wenn die Möglichkeiten da sind, warum dann nicht?

Fragen: Andreas Joas