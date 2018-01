Handball Wichtiges Duell im Abstiegskampf für SV Allensbach II

Die Oberliga-Handballerinnen des SV Allensbach möchten mit einem Sieg gegen den TuS Ottenheim einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Frauenhandball, Oberliga: TuS Ottenheim – SV Allensbach II (Sonntag, 15 Uhr, Rheinauhalle). – Im Hinspiel unterlag der SV Allensbach II im ersten Heimspiel der Saison dem TuS Ottenheim aufgrund von massiven Kaderproblemen quasi mit dem Schlusspfiff. In der Zwischenzeit hat sich das Blatt ein wenig gewendet. Der SVA hat sich mit einer eindrucksvollen Serie von 8:0 Punkten ein bisschen Luft im Abstiegskampf verschafft und belegt Platz zehn. Ottenheim ist mit einem Spiel weniger Vorletzter. "Wenn uns ein Sieg gelingt, ist das ein weiterer großer Schritt in Richtung Klassenerhalt, weil dann sechs Punkte zwischen uns und Ottenheim liegen würden. Wir müssen davon ausgehen, dass mindestens drei, wahrscheinlich aber vier Mannschaften absteigen. Und da wollen und werden wir nicht dabei sein“, sagt SVA-Trainerin Babsi Harter. Ihr Trainerkollege Rainer Leenen ergänzt: „Unsere Mädels sind heiß darauf, den Auswärtsfluch endlich zu beenden.“ Der SVA-Kader ist wohl komplett. Einzig hinter dem Einsatz von Jule Wollny steht – studienbedingt – noch ein kleines Fragezeichen. (up)