Volleyball Wichtiger Sieg im Abstiegskampf für USC Konstanz

Die Konstanzer Drittliga-Volleyballer gewinnen 3:1 bei SG UNS Rheinhessen. Dagegen gibt es Niederlagen für den TSV Mimmenhausen, den VfB Friedrichshafen II und die Untersee Volleys Radolfzell

Volleyball, 3. Liga

SG UNS Rheinhessen

USC Konstanz

1:3

Der USC Konstanz hat das Auswärtsspiel beim Tabellenletzten SG UNS Rheinhessen mit 3:1 (25:11; 25:13; 18:25; 25:13) gewonnen, obwohl bei den Gästen zu Beginn alles schieflief. Libero Jonathan Rodler konnte schon die gesamte Woche aufgrund einer Krankheit nicht trainieren und meldete sich endgültig ab. Auch Zuspieler Jens Weber musste kurzfristig passen, und dann streikte auch noch kurz vor Fahrtbeginn der Mannschaftsbus. Schnell mussten neue Fahrzeuge aufgetrieben werden. „Vor so einer langen Fahrt ist das eigentlich kein gutes Omen“, sagte Spielertrainer Philipp Röhl, „doch am Ende ist ja alles gut gegangen.“

Die Konstanzer kamen pünktlich in der Halle an und legten im ersten Satz los wie die Feuerwehr. Dank guter Aufschläge und einer sehr starken Blockleistung ließen sie die Rheinhessen kaum zur Entfaltung kommen. Folgerichtig gewann der USC den ersten Satz deutlich mit 25:11. Auch im zweiten Durchgang fanden die indisponierten Gastgeber keinerlei Mittel gegen das variable Spiel der Konstanzer, die den Satz mit 25:13 gewannen. Im dritten Durchgang kamen die Hausherren besser ins Spiel. „Da sind wir einfach nicht gut aus der Kabine gekommen“, war Spielertrainer Philipp Sigmund unzufrieden. „Das müssen wir in Zukunft deutlich souveräner spielen. “ Nach dem verloren gegangenen dritten Satz (18:25) schaffte es die Mannschaft jedoch wieder, sich zu fokussieren und Rheinhessen in die Schranken zu weisen (25:13). Damit steht der USC Konstanz nun auf dem siebten Platz, mit fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge. „Wir wollten unbedingt gewinnen, und das ist uns gelungen – so kann es ruhig weitergehen“, sagte Sigmund mit einem Augenzwinkern. (pr)

USC Konstanz: Heckel, Petry, Scheller, Sigmund, L.Weber, Hammer, Weisigk, Mundt, Schlag, Kaltenmark, Röhl.

TV Bliesen

TV Radolfzell

3:0

Das Pech bleibt dem TV Radolfzell treu. Trotz einer ordentlichen Leistung verloren die Untersee Volleys beim TV Bliesen erneut deutlich mit 0:3 (22:25; 23:25; 16:25). Zudem reihte sich auch Kapitän Bender in die lange Verletztenliste ein. Einen weiteren Schockmoment gab es vor dem Spiel, als Diagonalangreifer Freddy Barth in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde, der jedoch glimpflich verlief. Barth traf verspätet am Spielort ein, konnte jedoch von Anfang an eingesetzt werden.

Zunächst war den ersatzgeschwächten Gästen nichts anzumerken von den eher schlechten Voraussetzungen. Die Mannschaft kämpfte sich sofort ins Spiel und ging sogar mit zwei Punkten in Führung. Dann hingen die Radolfzeller jedoch in einer Rotation für sieben Punkte fest, sodass der Satz knapp mit 25:22 an die favorisierten Gastgeber ging. Auch im zweiten Durchgang hielten die Radolfzeller gut mit und führten zwischenzeitlich wieder. Bei einer Rettungsaktion verletzte sich Kapitän Andreas Bender jedoch so schwer an der Hand, dass er fortan nicht mehr eingesetzt werden konnte. Der etatmäßige Libero Christoph Hilgers agierte von nun an auf der Zuspielposition. Trotz der Umstellung konnte Radolfzell das Spiel eng gestalten, verlor aber auch diesen Satz knapp mit 23:25. Im dritten Abschnitt konnten dann die verletzungsbedingten Ausfälle nicht mehr kompensiert werden, und der Gastgeber gewann relativ souverän mit 25:16.

„Wir haben es insgesamt ganz gut gemacht, aber sieben verletzte Spieler können wir im Moment einfach nicht kompensieren. Jetzt fällt auch noch Andi Bender auf unbestimmte Zeit aus, das wiegt natürlich doppelt schwer“, sagte Ersatzkapitän Waldemar Stier. „Wir dürfen uns jetzt nicht von der Tabellensituation negativ beeinflussen lassen. Wir müssen die Spiele gegen die Mannschaften gewinnen, die mit uns da unten drinstehen, und dann schauen wir, wo wir am Ende stehen“, ergänzte Trainer Antonio Bonelli. (ad)

Radolfzell: Bender, Barth, Dürr, Stier, Schoch, Hilgers, Weinert, Vogelgsang.

TV Waldgirmes

TSV Mimmenhausen

3:1

Der TSV Mimmenhausen musste als haushoher Favorit beim TV Waldgirmes eine deutliche 1:3-Niederlage (27:25; 16:25; 24:26; 20:25) einstecken. TVW-Trainer Thomas Autzen war von seiner Mannschaft begeistert: „Alle haben eine super Leistung gezeigt. Da gibt es nichts zu meckern.“ TSV-Spielertrainer Christian Pampel schaute hingegen differenzierter auf das Spiel: „Am Anfang haben wir nicht gut gespielt, und so dem Gegner die Chance gegeben, ins Spiel zu kommen.“ Die Mittelhessen lebten von den Mimmenhauser Fehlern. „Waldgirmes musste nicht viel tun für die Punkte“, so der Ex-Nationalspieler Pampel. Trotzdem entschieden die Gäste den ersten Satz 27:25 für sich. Aber Waldgirmes hatte sich auf das Spiel des TSV eingestellt. Eine gute Blockarbeit war die Grundlage für den Ausgleich im zweiten Satz (25:16).

„So gut wie gegen uns hat Waldgirmes in der bisherigen Runde noch nie gespielt“, sagte Pampel. Es folgte ein Spiel auf hohem spielerischen Niveau. Waldgirmes blockte den Mimmenhauser Angriff. Dazu kamen fehlerfreie druckvolle Aufschlage, die den Linzgauern in der Annahme Probleme bereiteten. Sie konnten in ihren Angriffen nicht den gewohnten Druck aufbauen. Das hohe Risiko, das die Gastgeber gingen, wurde mit Punkten belohnt. Die Sätze drei (26:24) und vier (25:20) gingen an den Tabellenvierten, der sich so den Sieg holte. „Aus Niederlagen kann man viel raus ziehen. Wenn man eine Phase lang viel gewinnt, denkt man, man sei unbesiegbar“, sagte Pampel, dessen Analyse des eigenen Spiels eine Schwäche in der Annahme zeigte: „Das war unser schwächstes Element. Zu Beginn haben wir die Fehler gemacht. Gegen Ende haben wir unter den guten Aufschlägen gelitten.“ (tav)

TSV Mimmenhausen: Pampel, Hoffmann, Schrempp, M. Diwersy, Ott, Streibl, T. Diwersy, Hüther, Lu. Diwersy, Le. Diwersy, Birkenberg, Kasprzak.

TuS Kriftel

VfB Friedrichshafen II

3:1

Der VfB Friedrichshafen II hat sein Auswärtsspiel beim TuS Kriftel mit 1:3 (23:25, 25:16, 23:25, 14:25) verloren. Schon vor der Partie waren die Vorzeichen ungünstig. Mittelblocker Marc Moosherr hatte sich im Training den Mittelhandknochen gebrochen und fällt wohl für den Rest der Saison aus. Da auch Daniel Becker, Fabian Feiri und Patrick Süther verhindert waren, fuhr der VfB nur mit neun Spielern nach Kriftel. Sie bestimmten beim Tabellenzweiten über weite Phasen das Geschehen, in den engen Sätzen fehlte in den entscheidenden Situationen aber das Glück. „Dennoch bin ich insgesamt zufrieden“, sagte Coach Dominic Lehle. „Angesichts der fehlenden Wechseloptionen haben wir gut agiert.“ (gsc)

VfB Friedrichshafen II: Penner, Kornel, Stöferle, Mex, Markovic, Burkhardt, Stooß, Elsäßer, Lehle.