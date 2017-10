Fußball Wichtiger Sieg für Hegauer FV

Die Oberliga-Fußballerinnen gewinnen mit 2:1 beim Karlsruher SC:

Fußball, Oberliga Frauen

Karlsruher SC

Hegauer FV

1:2 (1:1)

Zu Beginn der Partie agierte das HFV-Team sehr nervös. Der KSC hatte nach sieben Minuten die erste gute Möglichkeit, der Schuss von Stürmerin Laura Bertsch konnte aber gerade noch geblockt werden. Nach diesem Weckruf nahm nun auch der Hegauer FV am Spiel teil, und es entwickelte sich eine spannende Oberligabegegnung, die sich aber hauptsächlich im Mittelfeld abspielte. Die erste gute Möglichkeit der Gäste, ein Schuss von Carmen Hirt, wurde ebenso wie der Nachschuss von Luisa Radice abgewehrt (17.). Nun erarbeiteten sich die Hegauerinnen mehr Spielanteile. In der 22. Minute köpfte Nadine Grützmacher einen Freistoß von Anja Hahn aus halblinker Position knapp neben das Tor. Kurz darauf machte es Grützmacher besser, als sie den Ball per Kopf zum 0:1 in die Maschen setzte (24.). Der KSC blieb vom Führungstreffer aber unbeeindruckt. Einen fulminanten Schuss von Lena Trentl aus 30 Meter konnte HFV-Torhüterin Selina Szell kurz darauf klären (25.). Ein Freistoß für den KSC landete nach mehreren unglücklichen Abwehrversuchen der HFV-Abwehr bei Sara Hemmer, die aus zehn Metern zum 1:1 (37.) traf. Vier Minuten später parierte KSC-Torhüterin Alexa Seiler einen Freistoß von Jana Kaiser.

Nach der Pause kam der HFV gleich wieder gut ins Spiel. In der 47. Minute setzte sich Luisa Radice auf der linken Seite gleich gegen drei Abwehrspielerinnen des KSC durch und bediente Nadine Grützmacher zentral vor dem Tor, der Ball ging aber knapp vorbei. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld und tollem Doppelpass zwischen Carmen Hirt und Luisa Radice sorgte Letztere aus 14 Metern für den Führungstreffer (51.). Unbeeindruckt von der erneuten Gästeführung verstärkte der KSC seine Offensivbemühungen. Der HFV konnte sich aber immer wieder mit guten Kontern befreien und in Szene setzen. Am Ende warf der KSC alles nach vorne und hatte auch gute Möglichkeiten, doch HFV-Torhüterin Selina Szell hielt mit zwei starken Paraden den Sieg für ihr Team fest.

HFV-Coach Gino Radice: „Schade, dass wir bei den zahlreichen Kontern nicht das dritte Tor gemacht haben. So mussten wir bis zum Schluss zittern und einige brenzlige Situationen überstehen, doch Selina Szell hat zweimal sensationell gehalten.“ (roe)

Hegauer FV: Szell (Tor); Hahn, Ronecker, Knisel, Fleig, Griß, Kaiser, Sauter, Grützmacher, Hirt (83. Reichert), Radice (75. Becker). – Tore: 0:1 (25.) Grützmacher, 1:1 (37.) Hemmer, 1:2 (51.) Radice.