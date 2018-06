Hallenradsport Wettkämpfe der Extraklasse bei der IBRMV-Bodenseemeisterschaft

Bei der Bodenseemeisterschaft am Sonntag in Wattwil sind auch die Europameisterinnen des RMSV Aach im Vierer am Start.

Kunstrad: Nicht so hochkarätig besetzt wie in den Vorjahren ist das Starterfeld bei der Internationalen IBRMV-Bodenseemeisterschaft im Hallenradsport am Sonntag in der Turnhalle Grüenaustrasse im schweizerischen Wattwil. Neben Österreichischen Staatsmeistern, Schweizer und Deutschen Meistern treten auch Weltmeisterschafts-Teilnehmer und die vor vor wenigen Wochen gekürten 4er-Junioren-Europameisterinnen des RMSV Aach im Toggenburg in die Pedale.

Rund 100 Sportler mit 49 Starts aus den Bodenseeanrainern Vorarlberg, Schweiz, Bayern, Baden und Württemberg haben für diesen Wettkampf gemeldet. „An diesem Tag wird in Wattwil Kunstradsport der Extraklasse geboten“, so IBRMV-Kunstradkoordinator Hermann Brugger. „Die Bodenseemeisterschaft wird im jährlichen Wechsel zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland ausgetragen. Neben dem Titel eines Bodenseemeisters werden auch UCI-Rankingpunkte vergeben. Außerdem fließt der Wettbewerb auch in die UEC-Teamwertung ein, bei der am Ende Europas bester Hallenradsportverein gekürt wird.“

Vor allem in den 1er Kunstraddisziplinen wird es einige interessante Duelle geben, denn die Elitefahrer wollen größtenteils ihre Form für die bevorstehenden nationalen Qualifikationen testen. Nationalkaderfahrerin Carolin Brauchle (Bad Schussenried) trifft dabei auf die WM-Dritte und frisch gekürte Vize-Europameisterin Adriana Matthis Meiningen/AUT) sowie auf Denise Boller (Gisingen/AUT).

Bei den Juniorinnen heißt die Favoritin Nadine Kurz (Friedrichshafen). Ihre ärgste Konkurrentin ist Lisa Weber (Kirchdorf). Bei den U-15-Schülerinnen kommt es zur DM-Revanche. Hier trifft die Deutsche Meisterin Cedya Altug (Friedrichshafen) auf die DM-Zweite Hannah Reichle (Bad Schussenried). Einem Formtest unterziehen sich indessen Michael und Matthias Quecke (Bad Schussenried) im 2er Kunstrad der offenen Klasse.

Gleich vier Teams sind im 4er Einrad der Schülerinnen gemeldet. Hier hat Nenzingen mit 97,9 Punkten die höchste Punktzahl gemeldet, wobei sich auch Ravensburg mit 94,4 Punkten große Chancen auf Platz eins ausrechnet. Im 4er Kunstrad der Juniorinnen starten die Aacher Junioren-Europameisterinnen erstmals im weiß-blauen Sternenbannertrikot. Sie treffen auf die beiden starken Mannschaften aus Uzwil (Schweiz). Die erste Mannschaft aus Uzwil war nur ganz knapp an der EM-Teilnahme vorbeigefahren.

Einer der Höhepunkt sollte eigentlich der Auftritt der 4er Kunstrad-Weltmeisterinnen aus dem schweizerischen Sirnach werden. Doch aus Verletzungsgründen hatten sie schon ihre Teilnahme an der Europameisterschaft in Wiesbaden absagen müssen und werden somit vermutlich auch in Wattwil nicht am Start sein. (ws)