Halbmarathon Wetterglück beim Jubiläum des Singener Halbmarathons

Für den 20. Sparkassen Halbmarathon Singen sagen die Wetterexperten beste Bedingungen voraus. Der erste Start erfolgt am Sonntag um 9.30 Uhr

Laufsport: Vor 20 Jahren startete der erste Singener Halbmarathon und schon schnell etablierte sich die Laufveranstaltung im Hegau. Jahr für Jahr gingen immer mehr Laufbegeisterte an den Start am Singener Rathaus. Ging es zunächst noch auf eine Schleife von etwa 15 Kilometer über Friedingen, Beuren und Hausen zurück am Rathaus vorbei auf eine 6-Kilometer-Schleife durch das Münchried, um so die 21,1 km zusammen zu bekommen, so wird heute eine 10-Kilometer-Schleife angeboten, die die fittesten Starter zwei Mal durchlaufen mit einer kleinen Zusatzschleife bei der zweiten Runde, um auf die 21,1-km-Halbmarathondistanz zu kommen. Ergänzend kamen die 10-km-Strecke und die 5-km-Runde hinzu, die man laufend oder walkend absolvieren kann, um möglichst vielen die Gelegenheit zu geben, seine Ausdauer unter Beweis zu stellen.

Am Sonntag ist es wieder einmal so weit. Nahezu 900 Anmeldungen sind bereits eingegangen und bei den guten Wetterprognosen dürften sich noch viele kurzfristig für eine Teilnahme entscheiden. Am Samstag (von 14 bis 15 Uhr) und am Wettkampftag selbst, am Sonntag (7.30 bis 9 Uhr), werden im Foyer des Singener Rathauses noch Anmeldungen angenommen.

Für die meisten Läuferinnen und Läufer geht es entweder um das Ankommen, was angesichts der angebotenen Distanzen mit dem entsprechenden Trainingsaufwand und der realistischen Streckenwahl gut machbar sein dürfte, oder bei den „Stammgästen“ um eine Verbesserung der bisherigen Bestzeit. Die Spitze auf der Halbmarathon-Distanz hingegen hat die insgesamt 600 Euro im Blick, die man als Sieger einstreichen kann, wenn man, wie die Vorjahressiegerin Stellal Barsosio, den Sieg mit einem neuen Streckenrekord feiern kann. Die wichtigen Fakten für dieses Ziel: Stellal Barsosio benötigte im Vorjahr 1:13:09 Stunden, den Streckenrekord bei den Männern stellte Richard Chepkwony im Jahr 2013 mit 1:04:50 Stunden auf.

Die äußeren Bedingungen scheinen für Rekordzeiten fast ideal, werden für den Sonntag doch Temperaturen von nahezu 20 Grad vorhergesagt. Zwar ist mit kürzeren Niederschlägen im Hegau zu rechnen, doch wenn diese erst am Nachmittag einsetzen, wenn nahezu alle Läuferinnen und Läufer im Ziel sind, wirkt sich dies nicht mehr aus.

Um 9.30 Uhr ist am Sonntag vor dem Singener Rathaus der erste Start geplant, dann geht es auf die Halbmarathondistanz. Fünf Minuten später geht es dann auch auf die 10-Kilometer-Strecke und danach machen sich Walker und Läufer auf die Fünf-Kilometer-Schleife, ehe die Kinder und Jugendlichen an den Start gehen. Ab 10.30 Uhr wird es spannend im Start- und Zielbereich, denn dann wird sich zeigen, ob die bisherigen Bestleistungen unterboten werden können. Ob Streckenrekord oder nicht, auf jeden Fall hat der Sieger und die Siegerin 250 Euro Siegprämie sicher.

Diese Prämien dürften aber wohl einige wenige Spitzenläuferinnen und –läufer unter sich ausmachen. Für den Rest gilt, die selbst gesteckten Ziele zu erreichen und natürlich das Olympische Motto „Dabei sein ist alles!“. Die schnellsten 10-Kilometer-Läufer werden etwa um 10.10 Uhr im Ziel erwartet. Im Vorjahr siegte hier der Konstanzer Florian Röser, der die Strecke in 31:03,6 absolvierte und am vergangenen Wochenende auf der Reichenau ebenfalls über 10 Kilometer siegte. Ab 12 Uhr stehen die Siegerehrungen auf dem Programm.

