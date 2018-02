Ringen Wenig Masse und wenig Klasse bei Südbadischen-Ringermeisterschaften

Wenig Teilnehmer hatten die Südbadischen Meisterschaften im klassischen Stil in Haslach zu verzeichnen. Echte Finalkämpfe gab es nur in zwei Gewichtsklassen

Ringen: Die Südbadischen Meisterschaften der Männer im griechisch-römischen Stil in der Eichbach-Sporthalle in Haslach konnten weder in Quantität noch in Qualität punkten. Nur in zwei von zehn Gewichtsklassen bekamen die Zuschauer echte Finals zu sehen.

Überraschungen blieben nicht aus. So schnappte sich Patrick Neumaier in Abwesenheit seines Bruders Julian (Vorjahresmeister) den ersten Platz in der Klasse bis 97 kg. Patrick Neumaier schulterte im Finale Simon Weißhaar vom KSV Taisersdorf und hatte auch im Pool mit Max Maier (RSV Schuttertal), Marco Boxler (KSV Wollmatingen) und Nico Schmidt (Taisersdorf) wenig Mühe. Für Boxler blieb nach einem kampflosen Sieg gegen Carlos Kiesel (ASC Kappel) Bronze, für Schmidt gab es Rang fünf. Die nächste Überraschung gelang Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf), der eigentlich den freien Stil bevorzugt. Der Linzgauer ließ im Endkampf Marco Bräuning (RSV Schuttertal) mit 9:0 ebenso vorzeitig abblitzen wie zuvor Maurice Mischlinski (KSV Wollmatingen), Navid Farzad (RKG Freiburg) und Jan Allgaier (KSV Hofstetten). Ein Kuriosum gab es im Limit bis 55 kg. Hier hätte Andreas Heidt vom SV Gresgen zwei Siege gegen seinen einzigen Konkurrenten Christian Hubert (RG Lahr) gebraucht. Da sich Hubert gleich im ersten Kampf verletzte, kam Heidt schnell zum Titel. Auch bis 60 kg wollten nur zwei Athleten Meister werden. Hier dominierte der Ex-Nendinger Bundesligaringer Florin Gavrila (KSV Gottmadingen) mit zwei Siegen gegen Khamza Temarbulatov (StTV Singen).

Im Schnelldurchgang kam Luca Lauble (KSV Hofstetten) zum Meistertitel bis 63 kg. Patrick Köhli (ASV Urloffen) zwang er auf die Schultern, Viktor Hubert (RG Lahr) und Ismail Neziri (KSV Gottmadingen) punktete er vorzeitig aus. Eine starke Vorstellung bot der Singener Khamzat Temarbulatov bis 67 kg. Den höher eingeschätzten Timo Stiffel (KSV Haslach) warf er durch einen 12:4-Punktsieg aus dem Titelrennen. Auch Ahmed Muhammed (ASV Vörstetten), Masi Salahi (RKG Freiburg) und Jan Wacker (KSV Appenweier) stellten für den Hohentwiel-Ringer keine Hürden dar. Erstmals Männermeister bis 72 kg wurde Matteo Lehmann vom KSV Tennenbronn. Drei Überlegenheitssiege gegen Nick Jöhl (KSV Taisersdorf), Igor Gruneschow (KSV Appenweier), Alican Ulu (TuS Adelhausen) sowie zwei Schultersiege über Jannis Lauer (RSV Schuttertal) und Johannes Schneider (KSV Taisersdorf) krönten seine Leistung. Erwartungsgemäß konkurrenzlos holte sich der Ex-Tennenbronner Florian Neumaier den Titel bis 82 kg. Er degradierte seine Gegner Ion Vasilachi (RKG Freiburg 2000), Alexander Kizimov (SV Gresgen) und Stefan Turenko (RG Lahr) zu Statisten.

In der Vereinswertung siegte der VfK Mühlenbach mit 16 Zählern punktgleich vor Hofstetten und Taisersdorf. Vierter wurde der KSV Tennenbronn mit neun Punkten vor Schuttertal (9) und Singen (8). (lh)

Ergebnisse

55 kg: 1. Andreas Heidt (SV Gresgen); 60 kg: 1. Florin Gavrila (KSV Gottmadingen), 2. Khamza Temarbulatov (StTV Singen); 63 kg: 1. Luca Lauble (KSV Hofstetten), 3. Ismail Neziri (KSV Gottmadingen); 67 kg: 1. Khamzat Temarbulatov (StTV Singen); 72 kg: 1. Matteo Lehmann (KSV Tennenbronn), 5. Nick Jöhl (KSV Taisersdorf); 77 kg: 1. Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf), 5. Maurice Mischlinksi (KSV Wollmatingen); 82 kg: 1. Florian Neumaier (VfK Mühlenbach); 87 kg: 1. Tobias Neumaier (VfK Mühlenbach); 97 kg: 1. Patrick Neumaier (KSV Hofstetten), 2. Simon Weißhaar (KSV Taisersdorf), 3. Marco Boxler (KSV Wollmatingen), 6. Nico Schmidt (KSV Taisdersdorf); 130 kg: 1. Alexander Müller (VfK Mühlenbach).