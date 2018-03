Fußball Weiterer Wirbel um Plavci-Wechsel in der Fußball-Verbandsliga

Der Fußball-Verbandsligist 1. FC Rielasingen-Arlen reagiert mit Unmut auf den Vertragspoker des Stürmers Nedzad Plavci, der vom FC 08 Villingen in den Hegau wechseln wollte.

Fußball: Die „Affäre Plavci“ sorgt weiter für Gesprächsstoff. Zum Sachverhalt: Am 17. Februar unterzeichnete der Torjäger, dessen Vertrag beim Oberligisten FC 08 Villingen am 30. Juni 2018 ausläuft, beim 1. FC Rielasingen-Arlen einen Drei-Jahresvertrag von der Saison 2018/19 an. Zwar haben die Villinger noch Chancen auf den Aufstieg in die Regionalliga und sind auch auf einem guten Weg, womöglich in den DFB-Pokal einzuziehen. Doch der in Rielasingen wohnende Angreifer sah in diesem Wechsel die Chance, mit deutlich weniger Fahraufwand eine sportliche Herausforderung, den für die kommende Runde angepeilten Oberligaaufstieg des 1. FC, anzugehen. Und auch das finanzielle Angebot dürfte durchaus verlockend gewesen sein.

Beim FC 08 Villingen kam durch die Meldung, dass der erfolgreiche Torjäger abwandert, Unruhe auf. Der erst am 1. Januar verpflichtete Sportliche Leiter Alexander Thumer geriet vereinsintern in die Kritik, ein Vorstandsmitglied der Nullachter unterbreitete Plavci, anscheinend ohne das Wissen Thumers, ein deutlich besseres Angebot, was dieser nun zu Nachverhandlungen mit dem Verbandsligisten nutzen wollte. Die Hegauer verwiesen jedoch auf den bereits unterschriebenen Vertrag und sahen keinen Grund für Neuverhandlungen. Daraufhin widerrief der 29-Jährige am 2. März seinen unterzeichneten Vertrag – bei Interneteinkäufen durchaus rechtlich korrekt, bei Arbeitsverträgen, selbst wenn sie mündlich vereinbart sind, jedoch keine gültige Option – und unterschrieb einen neuen Vertrag beim FC 08 Villingen.

Damit haben sich der Spieler, aber auch der FC 08 Villingen sport- und arbeitsrechtlich auf dünnes Eis begeben. Die Spielordnung des Südbadischen Fußballverbandes gibt zu den Verhandlungen mit Vertragsspielern klare Regeln vor. So heißt es in Paragraf 22 der Spielordnung: „Beabsichtigt ein Verein, einen Vertragsspieler zu verpflichten, so muss dieser Verein vor der Aufnahme von Verhandlungen mit dem Spieler dessen Verein schriftlich von seiner Absicht in Kenntnis setzen. Ein Vertragsspieler darf einen Vertrag mit einem anderen Verein nur abschließen, wenn sein Vertrag mit dem bisherigen Verein abgelaufen ist oder in den folgenden sechs Monaten ablaufen wird.“ Da ein gültiger Drei-Jahres-Vertrag bei den Rielasingern vorlag, hätte der FC 08 also gar nicht ohne deren Kenntnis mit dem Spieler verhandeln und ihm schon gar keinen Vertrag vorlegen dürfen.

Mit dem unterzeichneten Vertrag beantragten die Villinger beim SBFV die Verlängerung der Spielberechtigung, was auch umgehend erfolgte, denn hier regiert beim Verband das Windhundprinzip, da die Regularien zwei zeitgleich laufende Verträge vorsehen. Nun steht in der SBFV-Spielordnung auch, dass Vertragsabschlüsse „unverzüglich (…) durch eine Zusendung einer Ausfertigung des Vertrages“ anzuzeigen seien, doch hier wollte man beim Verbandsligisten zunächst an juristisch sauberen Formulierungen arbeiten, da der Club vor nicht allzu langer Zeit im Fokus der Zollbehörden gewesen war.

Die Tatsache, dass Plavci nun doch lieber für Villingen auf Torejagd gehen möchte, sorgte in Rielasingen nun für ein Umdenken. Man wäre durchaus bereit gewesen, den nach wie vor gültigen Arbeitsvertrag aufzulösen, wenn der FC 08 Villingen dafür zahlen würde. Am vergangenen Freitag hätte dazu ein Gespräch stattfinden sollen, doch da in Villingen in der Zwischenzeit die Spielberechtigung eingetroffen war, hielt man eine Einigung nicht mehr für nötig, wie Mario Ketterer, der den wohl auch über den Plavci-Transfer gestolperten Thumer als Sportlicher Leiter beerbte, den Rielasingern mitteilte.

„Wir werden uns das nicht gefallen lassen“, schimpft Peter Dreide, Vorsitzender des 1. FC Rielasingen-Arlen, der gehofft hatte, mit Plavci einen Baustein für das Projekt Oberliga gefunden zu haben. „Das ist unmoralisch von Villingen und unfair vom Spieler“, legt er nach und sieht sich – mit Blick auf das Arbeitsrecht und die Spielordnung des SBFV – im Recht. Möglicher Schlussakt: Der 1. FC Rielasingen-Arlen wird wohl das Spielrecht für Plavci bekommen, da es kaum wahrscheinlich ist, dass sich in Sachen Spielberechtigung beim SBFV das „Windhundprinzip“ bei zwei Verträgen durchsetzen kann. Da dann allerdings ein teurer, aber kaum motivierter Spieler im Kader wäre, wird man sich vielleicht mit dem FC 08 an einen Tisch setzen und die Sache mit einer Ablösezahlung beheben. (jr)