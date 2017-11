Fußball Weite Reise für den Hegauer FV

Die Oberliga-Fußballerinnen um Trainer Gino Radice spielen am Sonntag in Mannheim beim Tabellenzehnten TSV Neckarau.

Frauenfußball, Oberliga: TSV Neckarau – Hegauer FV (Sonntag, 14 Uhr). – Die Oberliga-Tabelle ist wegen einiger Spielausfälle noch nicht so, wie sie sein sollte, doch sie zeigt trotzdem eine Tendenz an. Der Hegauer FV hat sich nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der höchsten Spielklasse in Baden-Württemberg gefunden. Die HFV-Elf belegt den dritten Tabellenplatz, hat aber noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Die Partie gegen den VfL Sindelfingen wurde für den 3. Dezember auf dem Kunst­rasenplatz in Welschingen angesetzt. Das Spiel gegen Tabellenführer FV 09 Niefern ist auf 3. März 2018 terminiert worden, eine Woche vor dem offiziellen Rückrundenauftakt.

Fünf Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage ist die bisherige Punkteausbeute der Hegauerinnen, mit 22:7 Toren weisen sie die beste Tordifferenz in der Liga auf. Der sechste Sieg soll am Wochenende folgen, das ist die Zielsetzung im HFV-Lager. Ausfallen wird auf jeden Fall Nadine Grützmacher, die sich im letzten Spiel einen Muskelfaserriss zugezogen hat, auch Carina Walde ist noch nicht einsatzfähig. Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Mona Reichert. Gut, dass Abwehrchefin Anja Hahn und Jana Butsch nach ihrer Sprunggelenksverletzung wieder zur Verfügung stehen.

Vor einer Woche gab es bei orkanartigem Wind und Dauerregen zwar einen wichtigen 3:1-Sieg gegen Obertürkheim, doch fußballerisch war es Magerkost. Das soll nun gegen den TSV Neckarau wieder besser werden. Der Gegner ist zwar völlig unbekannt, doch mit konzentriertem, engagiertem und wieder schnellerem Spiel in die Offensive will man sich die Punkte sichern. Neckarau hat bereits 23 Gegentore kassiert und wird gegen den Hegauer FV versuchen, aus einer gesicherten Abwehr heraus den einen oder anderen Konter zu setzen. Da gilt es für die HFV-Defensive, hellwach zu sein. Vier Liga-Siege in Folge müssten genügend Selbstvertrauen aufgebaut haben, um die Punkte mitnehmen zu können.

Die B-Juniorinnen des Hegauer FV spielen in der Oberliga am Samstag um 12.30 Uhr zu Hause gegen den FV Faurndau. Direkt danach um 14.30 Uhr empfängt das Team des Hegauer FV, das zuletzt eine Serie von vier Siegen in Folge ohne Gegentor hingelegt hat, den Tabellenletzten FC Wolfenweiler-Schallstadt. (roe)