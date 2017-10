Handball Wegweisende Heimpartie für SV Allensbach II

Mit nur 2:10 Punkten aus sechs Spielen belegt der SV Allensbach II den vorletzten Platz in der Oberliga, der den sicheren Abstieg in die Südbadenliga bedeuten würde. Demnach darf man das kommende Spiel gegen den württembergischen Aufsteiger HSG Strohgäu als richtungsweisend für die Drittliga-Reserve bezeichnen.

Frauenhandball, Oberliga: SV Allensbach II – HSG Strohgäu (Samstag, 19.30 Uhr, Riesenberghalle). – Zuletzt galt es, die Themen Einstellung und Motivation zu hinterfragen. Spielerisch hat das Team vom See die Mittel und Möglichkeiten, gegen nahezu jeden Gegner in der Oberliga zu bestehen. Alle Spiele wurden knapp verloren. Selbst gegen Tabellenführer Mannheim hielt der SVA II mit einem Rumpfkader bis fünf Minuten vor Spielende gut mit.

„Sicherlich zehren die immer wieder knappen Ergebnisse am Selbstwertgefühl unserer Mannschaft und wir bräuchten dringend mal zwei, drei Spiele, die ebenso knapp zu unseren Gunsten ausgehen. Aber das muss man sich erarbeiten und daran glauben. Wir erwarten einfach, dass die Einstellung und das Bewusstsein, dass es sich um die vierte Liga handelt, bei jeder einzelnen Spielerin verinnerlicht ist und auch danach gehandelt wird, nicht nur von einem Teil der Mannschaft“, so eine immer noch vom letzten Auftritt genervte Trainerin Babsi Harter. „Strohgäu kommt mit der Empfehlung von 7:3 Punkten aus den ersten fünf Spielen an den See. Respekt für den Aufsteiger, das wird kein Selbstläufer. Aber wir sind stark genug, um daheim jeden Gegner zu schlagen", ergänzt ihr Trainerkollege Rainer Leenen. Stand heute können die beiden – bis auf die weiterhin verletzte Ronja Holzmann – personell aus dem Vollen schöpfen. (up)