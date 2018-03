Fußball Vorfreude auf spannende Derbys in der Fußball-Verbandsliga

Am Wochenende starten der FC Singen 04, der FC 03 Radolfzell und der 1.FC Rielasingen-Arlen in die Rückrunde

Fußball, Verbandsliga: Die Rückkehr des FC 03 Radolfzell und des FC Singen 04 ließen aus Sicht des Bezirks Bodensee das Interesse an der Verbandsliga wieder stark anwachsen, stehen dadurch wieder sechs Derbys in einem Aktionsradius von nur sechs Kilometern auf dem Programm. Und die drei bisher absolvierten brachten umkämpfte Spiele und Spannung. Erstaunlich dabei: Der FC Singen 04, der tief in der Abstiegszone steckt, konnte seine beiden Begegnungen gegen die Nachbarn FC 03 Radolfzell und 1.FC Rielasingen-Arlen gewinnen. Schon am 17. März ist auf der Mettnau wieder Derbystimmung, wenn der FC Singen 04 beim FC Radolfzell zu Gast ist.

Neuer Platzhirsch im Bezirk ist der 1.FC Rielasingen-Arlen. Der südbadische Pokalsieg sowie das Fußballfest in Freiburg, das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund, waren die absoluten Höhepunkte des Fußballjahres 2017 in der Region Hegau-Bodensee. Allerdings verlief der Saisonauftakt in der Verbandsliga eher zäh, konnte die Pokalbegeisterung nicht in den Ligaalltag übernommen werden. Und da der Freiburger FC und der SV Linx an der Tabellenspitze enteilt sind, scheinen die ersten beiden Ränge schon vergeben. „Wir wollen den fünften Rang halten oder uns noch um ein oder zwei Ränge verbessern“, nennt der Rielasinger Trainer Jürgen Rittenauer die etwas unspektakuläre Zielsetzung für den Rest der Saison. Und da man nun nicht mehr rein ergebnisorientiert arbeiten muss, kann man den Fokus auf die Weiterentwicklung des Teams richten, um dann in der Saison 2018/19 ganz vorne anzugreifen. Die Verpflichtung des Villinger Oberligatorjägers Nedzad Plavci zur kommenden Runde scheint hier ein deutliches Signal zu sein. Plavci wurde beim FC Singen 04 in der Jugend ausgebildet und spielte danach auch unter anderem beim FC 03 Radolfzell, ähnlich wie Denis Lang (aktuell FC Singen 04), der ebenfalls schon für alle drei Verbandsligisten gespielt hat.

In dieser Saison steht bei den Rielasingern also jenseits von Gut oder Böse eine Weiterentwicklung auf dem Plan, ohne Woche für Woche unter Erfolgsdruck zu stehen. In der nächsten Spielzeit wird dafür von Anfang an ein Mitmischen in der Spitze erwartet.

Das Manko auf der Talwiese: der sportliche Unterbau. Im Verbandsligakader sind nur wenige Eigengewächse, und mit einer zweiten Mannschaft in der Kreisliga A und einer A-Jugend in der Landesliga wird sich daran wohl so schnell auch nichts ändern.

Ganz anders der Weg des FC 03 Radolfzell, der voll und ganz auf die Talente aus den eigenen Reihen setzt – ob bei den Spielern oder mit Blick auf die kommende Runde auf der Trainerbank. Denn der bisherige Co-Trainer Steffen Kautzmann, der vor wenigen Monaten schon einen Kontrakt beim 1.FC Rielasingen-Arlen hatte, wird Wolfgang Stolpa ersetzen, der nach der Runde sein Amt niederlegt, das zuletzt mit dem gleichzeitigen Engagement als Torhütertrainer beim FC Schaffhausen eine Doppelbelastung war.

Kurz vor der Winterpause zeigte das junge Radolfzeller Team mit Siegen über den SV Linx und den Offenburger FV, was in ihm steckt. Doch Coach Stolpa bremst trotz des guten siebten Platzes aufkommende Euphorie: „Wir konnten mit solider Arbeit Punkte sammeln. Aber die Rückrunde wird schwer werden, wenn man sieht, welche Mannschaften hinter uns stehen.“

Zu diesen Mannschaften gehört auch der FC Singen 04, der schon am 17. März seine Derbystärke in Radolfzell unterstreichen will. Allerdings verlief die Vorbereitung im Team von Trainer Vice Barjasic alles andere als rund. Ein stattliches 0:17 setzte es in einem Testspiel gegen den Oberligisten FC 08 Villingen, und zuletzt musste man auch beim Landesligateam FC Überlingen ein deutliches 1:5 hinnehmen. „Das war eine Katastrophe! Da war keine Laufbereitschaft zu erkennen, der Kampf wurde nicht angenommen. Das war einfach peinlich“, bewertet der sportliche Leiter des FC Singen 04, Michael Zinsmayer, das 0:17. Aber dennoch gibt es sich optimistisch und betont: „Ich bin überzeugt, dass wir noch die nötigen Punkte holen“

In einem Punkt schränkt er aber ein: „Wir werden keine finanziellen Experimente machen.“ De Zielsetzung ist klar: mit relativ bescheidenem Budget in der Liga bleiben und sich langfristig in der Verbandsliga etablieren. Für einen Club mit so großer Tradition nur logisch, bei wahrscheinlich vier, womöglich aber auch fünf Absteigern dennoch kein leichtes Unternehmen.

Die Kader der Verbandsligisten