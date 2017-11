Handball Vorfreude auf den kleinen Superball

HSG Konstanz II spielt am Sonntag in Allensbach. Gegner ist das Schlusslicht der Südbadenliga

Handball, Südbadenliga: HSG Konstanz II – SG Waldkirch/Denzlingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Riesenberghalle Allensbach). – Die letzte Niederlage ist längst abgehakt, da nach einer guten Leistung Gegner Altenheim einfach noch besser war, die Vorfreude auf das Event Superball2 in der Allensbacher Riesenberghalle dagegen ist riesengroß bei der HSG Konstanz II. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse soll am Sonntag, 14.30 Uhr, der Weg zurück in die Erfolgsspur gefunden werden.

Das Duell mit der SG Waldkirch/Denzlingen wird zudem ein ganz besonderes, denn HSG-Eigengewächs Kai Mittendorf, geboren in Konstanz, aufgewachsen in Allensbach und lange Jahre feste Stütze vor allem in der Abwehr des damaligen Drittliga-Teams, wechselte berufsbedingt nach dem Aufstieg der HSG in die 2. Bundesliga in den Breisgau. So emotional und tränenreich der Abschied damals ausfiel, so große ist die Freude auf ein Wiedersehen. Dazu kommen die besondere Stimmung bei den gemeinsamen Superball-Events des SV Allensbach und der HSG Konstanz sowie die große Unterstützung von den Rängen.

Für die Truppe von Matthias Stocker steht somit eines der Saisonhighlights bevor. „Wir freuen uns darauf“, lächelt der B-Lizenzinhaber, „und hoffen auf eine ordentliche Kulisse. Wir wollen unseren Teil zu einem schönen Handball-Nachmittag beitragen und eine gute Leistung auf das Parkett bringen.“ Vom Tabellenplatz, Waldkrich/Denzlingen ist mit zwei Punkten Letzter, lässt sich bei den Konstanzern keiner blenden. Ein Lied vom Potenzial der SG kann Oberkirch singen, das sich in eigener Halle 31:32 beugen musste. Wo der Schuh im Team von Trainer Sebastian Strübin drückt, wird schnell klar. 214 Gegentreffer in sieben Spielen bedeuten den schlechtesten Wert in der Südbadenliga.

Zuletzt wurde das „undisziplinierte Abwehrverhalten“ deutlich kritisiert, das zu vielen einfachen Gegentoren geführt habe. Dies dürfte ganz und gar nicht nach dem Geschmack von Kai Mittendorf sein, der in Konstanz für seine herausragenden Deckungsqualitäten in bester Erinnerung ist. Matthias Stocker ist zudem nicht entgangen, dass Waldkirch/Denzlingen einige sehr knappe Niederlagen hinnehmen musste. „Es war oft sehr eng, aber wir wollen daheim ohnehin immer gewinnen und erfolgreich sein“, so der 29-Jährige. Keine Rolle spielt dabei das auf sieben Akteure angewachsene Lazarett an verletzten Spielern. „Ich bin kein Fan davon, viel zu jammern“, sagt er und möchte dies nie als Ausrede für Niederlagen gelten lassen, zumal der Kader mit talentierten A-Jugendlichen aufgefüllt werden könne.

„Wir sind auf dem richtigen Weg“, lobt Stocker seine junge und verletzungsgebeutelte Mannschaft, die nun wohl auch noch auf den einen oder anderen angeschlagenen A-Jugendlichen als Ersatz verzichten müssen wird. So laboriert auch Patrick Volz an einer Verletzung, ein Einsatz ist noch völlig offen. Stocker: „Ich bin mit der Entwicklung zufrieden, auch wenn uns das Verletzungspech im Zusammenspiel und der Verfestigung von Varianten und Automatismen natürlich gebremst hat.“